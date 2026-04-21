В Самаре бывший начальник участка строительной организации признан виновным в смерть рабочего

Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику участка строительной организации. Он признан виновным по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".



Установлено, что в июне 2025 года фигурант при выполнении реставрационных строительных работ в учреждении, расположенном на улице Степана Разина, в нарушении требования охраны труда допустил к участию в строительном производстве работника без проведения необходимой подготовки и обязательных средств индивидуальной защиты.



Кроме того, осужденный не обеспечил ограждение зоны повышенной опасности. В результате допущенных нарушений работник упал с высоты 2-го этажа со строительных лесов. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных травм.



Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением строительно-монтажных работ сроком на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

