В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Закон Криминал Происшествия

В Самаре бывший начальник участка строительной организации признан виновным в смерть рабочего

43
В июне 2025 года к выполнению реставрационных строительных работ в учреждении на улице Степана Разина был допущен работник без проведения необходимой подготовки и обязательных средств индивидуальной защиты.

Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику участка строительной организации. Он признан виновным по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Установлено, что в июне 2025 года фигурант при выполнении реставрационных строительных работ в учреждении, расположенном на улице Степана Разина, в нарушении требования охраны труда допустил к участию в строительном производстве работника без проведения необходимой подготовки и обязательных средств индивидуальной защиты.

Кроме того, осужденный не обеспечил ограждение зоны повышенной опасности. В результате допущенных нарушений работник упал с высоты 2-го этажа со строительных лесов. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где на следующий день скончался от полученных травм.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением строительно-монтажных работ сроком на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
253
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
262
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
594
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
543
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
589
