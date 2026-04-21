Концерт в СОУНБ погрузит гостей в истоки русского народного хорового пения

25 апреля в 17:00 в галерее «Новое пространство» выступит Ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира». Артисты исполнят программу «Русь звучащая: певческое наследие допетровской эпохи».

Концерт перенесёт слушателей в далёкие времена славянской старины, когда образ жизни русского человека была неразрывно связан с природой, чистотой и духовностью. Народное хоровое пение – это не просто красивая манера исполнения, но и способ выражения общности, веры, более художественная форма молитвы.

Ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира» выступает с 2020 года. Он состоит из прихожан разных храмов города Тольятти. Руководят ансамблем посвятившие этой теме четверть века клирик Казанского храма иерей Михаил и матушка Юлия Жёлтиковы – выпускники дирижёрско-хорового отделения Нижегородской государственной консерватории. В репертуаре ансамбля – песнопения знамённого и демественного распевов XV-XVII веков, раннее русское многоголосье, русские духовные стихи.

У гостей галереи «Новое пространство» есть уникальная возможность погрузиться в атмосферу чистого и светлого искусства, ведь артисты будут выступать в окружении полотен Елены Болотских, представленных на выставке «Иная сторона». В сочетании с ними программа «Русь звучащая: певческое наследие допетровской эпохи» создаст особенно завораживающий эффект.

25 апреля 2026 года в 17:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 200 руб.

6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ