Самарская и Оренбургская области вошли в топ-20 лучших регионов по инвестклимату

В пятницу на ПМЭФ-2026 Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов России, который ежегодно АСИ формирует совместно с ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

Как отмечает АСИ, цель рейтинга — формирование комплексной и объективной системы оценки результативности усилий региональных и муниципальных органов власти, направленных на улучшение качества деловой среды.

Регионы в этом году оценивались по 127 показателям, исследование охватывает ключевые этапы инвестиционного пути бизнеса: от получения земельных участков и подключения к инженерной инфраструктуре до мер поддержки предпринимателей, кадрового обеспечения, экспортной деятельности и развития конкуренции.

Согласно итогам исследования, первое место в рейтинге разделили Москва и Республика Татарстан. Вторую строчку заняли Нижегородская и Московская области. На третьем месте расположились Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Самарская область заняла 18-е место наряду с Пермским и Ставропольским краями. Оренбургская область вместе с Пензенской областью и Севастополем находится на 16-м месте. Ульяновская область в топ-20 рейтинга не вошла.

В 2024 году Самарская область занимала 12-е место, Оренбургская — 14-е место. В 2025 году публиковалась только десятка лучших регионов, в которую не вошли ни Самарская, ни Оренбургская, ни Ульяновская области, пишет Коммерсантъ-Волга.