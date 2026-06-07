В России разработали первый общедоступный сквозной курс по искусственному интеллекту для школьников

Первый в России сквозной курс по искусственному интеллекту для школьников 1–11-х классов — программа «Урок ИИ» — был разработан Технопарком «Сколково» при участии технологической платформы Авито и ведущего китайского университета.

Сообщается, что с помощью программы школьники научатся формулировать запросы нейросетям, проверять результат и разбираться, чем ответ машины отличается от человеческого. Все учебные материалы находятся в открытом доступе: любая школа в любом регионе России может бесплатно использовать их в рамках дополнительного образования. Курс охватывает базовые принципы работы ИИ, культуру взаимодействия с нейросетями и прикладные задачи, адаптированные под каждый возраст, сообщили в пресс-службе компании.

Искусственный интеллект сегодня стал одним из ключевых драйверов перемен в экономике, науке и повседневной жизни. Он помогает обрабатывать колоссальные объемы данных, автоматизировать рутинные задачи, ставить диагнозы в медицине, управлять транспортом и создавать персонализированные сервисы. По мере того как ИИ-технологии всё глубже проникают во все сферы деятельности, способность понимать их принципы и грамотно взаимодействовать с нейросетями становится такой же важной компетенцией, как умение читать и считать. Именно поэтому ранняя подготовка подрастающего поколения в этой области выходит на первый план.

Практический вклад в программу «Урок ИИ» обеспечили методисты технологической платформы, участвовавшие в разработке учебных материалов, а реальные бизнес-кейсы легли в основу заданий. На их примере школьникам рассказали, как технологии искусственного интеллекта работают внутри онлайн-платформ, ежедневно обеспечивая безопасность миллионов пользователей и ускоряя поиск нужных товаров и услуг. Такой подход помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе, пишет МК.