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Названы самые подделываемые товары в России

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Названы самые подделываемые товары в России

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал самые подделываемые товары в России. На эту тему он поговорил с ТАСС.

По словам Богданова, в десятку товаров, которые чаще всего подделывают в России, входят автозапчасти, одежда и спортивная обувь, косметика, бытовая химия, алкоголь, сигареты, смартфоны и ноутбуки. «Около половины контрафакта продается на барахолках и рынках, до 30-40 процентов — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», — предупредил он.

Богданов заявил, что существенно оздоровить рынок поможет введение отслеживания товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли.

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