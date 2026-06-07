Названы самые подделываемые товары в России

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов назвал самые подделываемые товары в России. На эту тему он поговорил с ТАСС.

По словам Богданова, в десятку товаров, которые чаще всего подделывают в России, входят автозапчасти, одежда и спортивная обувь, косметика, бытовая химия, алкоголь, сигареты, смартфоны и ноутбуки. «Около половины контрафакта продается на барахолках и рынках, до 30-40 процентов — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», — предупредил он.

Богданов заявил, что существенно оздоровить рынок поможет введение отслеживания товара по всей цепочке до конечного покупателя во всех форматах торговли.