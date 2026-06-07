Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе на трассе М-5 Hyundai Solaris врезался в препятствие
В Сызранском районе на трассе М-5 Hyundai Solaris врезался в препятствие
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Самарская и Оренбургская области вошли в топ-20 лучших регионов по инвестклимату
Самарская и Оренбургская области вошли в топ-20 лучших регионов по инвестклимату
Россиянам рассказали о досрочных пенсионных выплатах
Россиянам рассказали о досрочных пенсионных выплатах
В Тольятти цепочкой столкнулись несколько машин
В Тольятти цепочкой столкнулись несколько машин
Самарским владельцам лодок и катеров рассказали о новых требованиях
Самарским владельцам лодок и катеров рассказали о новых требованиях
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ
Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам рассказали о досрочных пенсионных выплатах

241
Россиянам рассказали о досрочных пенсионных выплатах

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России. Комментарий публикует RT.

«День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные растянутся на три дня и продлятся включительно по 14 июня. Заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется, перенос происходит автоматически», — заявил депутат.

По словам собеседника издания, для жителей страны, которые получают пенсию 12, 13 и 14 июня, зачисление состоится 11 июня, что станет наиболее заметным сдвигом из-за праздника. «Аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня», — уточнил Говырин.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
7 июня 2026  14:40
В Самаре состоялся бал ко дню рождения Пушкина: ФОТО
354
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
7 июня 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
374
В Самаре вводят дизайн‑код для нестационарных торговых объектов
6 июня 2026  16:29
В Самаре вводят дизайн‑код для нестационарных торговых объектов
875
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
6 июня 2026  11:14
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
760
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
5 июня 2026  21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
1131
Весь список