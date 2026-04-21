В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»

22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.



В этом году Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича отмечает 95-летие. В параллель с мощной мультимедийной выставкой к 150-летию Союза театральных деятелей России в Историческом парке Театр представляет собственную экспозицию, объединяющую две линии творческой памяти: костюмы из опер Пуччини — МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ, ФЛОРИЯ ТОСКА, ПЛАЩ, СЕСТРА АНЖЕЛИКА, ДЖАННИ СКИККИ — и фотовыставку, посвящённую балетмейстерам:



Наталье Владимировне Даниловой, которая не только создала куйбышевский-самарский балет и четверть века (1939-1942, 1944-1950, 1953-1967гг.) возглавляла его, но и на десятилетия вперёд утвердила здесь традицию высших эстетических принципов петербургского классического танца. Её имя включено в проект реестра выдающихся личностей, связанных с Самарской областью



Алле Яковлевне Шелест, с 1970 по 1973 годы прежде всего укрепляла балетную труппу. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самаре было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 г. и развивалась до 2022 г.



Игорю Александровичу Чернышеву, который возглавлял балетную труппу с 1976 по 1995 годы, за 19 лет работы создавал не только балетные спектакли. В 1992 году он выступил как оперный режиссер: поставил «Аиду» Дж. Верди, которая пробыла в репертуаре 16 сезонов, а в 2013 году ему на смену пришла нынешняя постановка Юрия Александрова.



Никите Александровичу Долгушину, в 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу. Много сил уделял реставрации классических балетов – как это делает нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.



Экспозиция демонстрирует взаимосвязь музыки, сценического костюма и хореографического мышления, отражая богатство театральной традиции Самары и вклад российских мастеров в мировое искусство оперы и балета.



В день открытия гостей ждёт настоящий праздник — небольшой концерт с участием артистов Шостакович Опера Балет!



Выставка продлится до 5 мая, вход свободный! (6+)

Фото: минкульт СО