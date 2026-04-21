В июне 2025 года к выполнению реставрационных строительных работ в учреждении на улице Степана Разина был допущен работник без проведения необходимой подготовки и обязательных средств индивидуальной защиты.
В Самаре бывший начальник участка строительной организации признан виновным в смерть рабочего
Температура воздуха 22 апреля в Самаре ночью +1, +3°С, днем +6, +8°С.
22 апреля в регионе днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, до +9°С
22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»

22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.

22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.

В этом году Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича отмечает 95-летие. В параллель с мощной мультимедийной выставкой к 150-летию Союза театральных деятелей России в Историческом парке Театр представляет собственную экспозицию, объединяющую две линии творческой памяти: костюмы из опер Пуччини — МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ, ФЛОРИЯ ТОСКА, ПЛАЩ, СЕСТРА АНЖЕЛИКА, ДЖАННИ СКИККИ — и фотовыставку, посвящённую балетмейстерам:

Наталье Владимировне Даниловой, которая не только создала куйбышевский-самарский балет и четверть века (1939-1942, 1944-1950, 1953-1967гг.) возглавляла его, но и на десятилетия вперёд утвердила здесь традицию высших эстетических принципов петербургского классического танца. Её имя включено в проект реестра выдающихся личностей, связанных с Самарской областью

Алле Яковлевне Шелест, с 1970 по 1973 годы прежде всего укрепляла балетную труппу. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в Самаре было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 г. и развивалась до 2022 г.

Игорю Александровичу Чернышеву, который возглавлял балетную труппу с 1976 по 1995 годы, за 19 лет работы создавал не только балетные спектакли. В 1992 году он выступил как оперный режиссер: поставил «Аиду» Дж. Верди, которая пробыла в репертуаре 16 сезонов, а в 2013 году ему на смену пришла нынешняя постановка Юрия Александрова.

Никите Александровичу Долгушину, в 1997-2006 годах он возглавлял балетную труппу. Много сил уделял реставрации классических балетов – как это делает нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.

Экспозиция демонстрирует взаимосвязь музыки, сценического костюма и хореографического мышления, отражая богатство театральной традиции Самары и вклад российских мастеров в мировое искусство оперы и балета.

В день открытия гостей ждёт настоящий праздник — небольшой концерт с участием артистов Шостакович Опера Балет!

Выставка продлится до 5 мая, вход свободный!  (6+)

 

Фото:   минкульт СО

 

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
