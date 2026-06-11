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На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске

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На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске

Подготовка самарских пляжей к летнему сезону продвигается ударными темпами.

Что происходит на пляжах:
На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске!
Напомним, что ранее песок уже появился на первой очереди набережной, а также на Маяковском и Чкаловском спусках.

Важные новости про воду:
Уровень Волги продолжает снижаться и сегодня составляет 28,34 МБС.
Но заходить в реку пока рано: Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует дождаться официальных результатов лабораторных исследований проб воды. Безопасность превыше всего!

И традиционная просьба: на берегу работает тяжелая техника. Пожалуйста, не подходите близко к местам выгрузки песка и планировки территории. Отнеситесь к просьбам рабочих освободить площадку с пониманием — это нужно для вашей же безопасности!

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