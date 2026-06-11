Подготовка самарских пляжей к летнему сезону продвигается ударными темпами.

Что происходит на пляжах:

На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске!

Напомним, что ранее песок уже появился на первой очереди набережной, а также на Маяковском и Чкаловском спусках.

Важные новости про воду:

Уровень Волги продолжает снижаться и сегодня составляет 28,34 МБС.

Но заходить в реку пока рано: Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует дождаться официальных результатов лабораторных исследований проб воды. Безопасность превыше всего!

И традиционная просьба: на берегу работает тяжелая техника. Пожалуйста, не подходите близко к местам выгрузки песка и планировки территории. Отнеситесь к просьбам рабочих освободить площадку с пониманием — это нужно для вашей же безопасности!