Подготовка самарских пляжей к летнему сезону продвигается ударными темпами.
Что происходит на пляжах:
На второй очереди набережной свежий чистый песок выгрузили на Полевом спуске!
Напомним, что ранее песок уже появился на первой очереди набережной, а также на Маяковском и Чкаловском спусках.
Важные новости про воду:
Уровень Волги продолжает снижаться и сегодня составляет 28,34 МБС.
Но заходить в реку пока рано: Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует дождаться официальных результатов лабораторных исследований проб воды. Безопасность превыше всего!
И традиционная просьба: на берегу работает тяжелая техника. Пожалуйста, не подходите близко к местам выгрузки песка и планировки территории. Отнеситесь к просьбам рабочих освободить площадку с пониманием — это нужно для вашей же безопасности!