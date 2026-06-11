Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров

11 июня в 11 часов 7 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Красносельское горит жилой дом.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 4 человек личного состава и машина добровольной пожарной команды села Красносельское в количестве 2 человек. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 20 квадратных метров.

В 11 часов 19 минут пожар был локализован, в 11 часов 30 минут – объявлена ликвидация открытого горения пожара.

На тушение пожара были поданы 1 ствол «Б» и 1 ствол комбинированный ручной «РСКУ-50».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"