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Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров

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Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров

11 июня в 11 часов 7 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Красносельское горит жилой дом.
К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 4 человек личного состава и машина добровольной пожарной команды села Красносельское в количестве 2 человек. Также к месту пожара были направлены службы жизнеобеспечения.
По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 20 квадратных метров.
В 11 часов 19 минут пожар был локализован, в 11 часов 30 минут – объявлена ликвидация открытого горения пожара.
На тушение пожара были поданы 1 ствол «Б» и 1 ствол комбинированный ручной «РСКУ-50».
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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