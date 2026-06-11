Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области

В Самарской области официально ввели карантин из-за выявленного очага бешенства животных. Соответствующий указ подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Очаг заболевания обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в поселке Лебедь города Кинеля. Неблагополучной по бешенству признана территория в радиусе 500 метров от места выявления инфекции.

На зараженной территории запрещено лечить больных животных, посещать участок посторонним лицам, перемещать и вывозить восприимчивых к заболеванию животных, а также содержать вместе здоровых и зараженных особей.

Дополнительные ограничения действуют и в прилегающей зоне. Там нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных.

Карантин смогут снять не раньше, чем через 60 дней после гибели или уничтожения последнего животного с подозрением на бешенство и выполнения всех необходимых ветеринарных мероприятий, пишет Самара-МК.