Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу

Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения. Об этом 15 апреля рассказала «Известиям» врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

«Если погода будет сухой, теплой и ветреной, симптомы аллергии могут усилиться. Поэтому людям с поллинозом важно заранее иметь при себе препараты, рекомендованные врачом», — отметила специалист.

Начинать профилактический прием лекарств следует не при появлении выраженных симптомов, а уже при первых признаках пыльцы в воздухе.

Горнак также допустила возможность временного отъезда в другие регионы в период пика цветения.

«У несовершеннолетних аллергия на березу проявляется так же, как и у взрослых: насморком, чиханием, слезотечением и зудом. Чаще всего симптомы возникают в возрасте от трех до 10 лет и со временем могут усиливаться без лечения. В качестве профилактики рекомендуется ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, менять одежду после прогулки и регулярно промывать слизистые. В помещении важно использовать системы очистки воздуха или проводить влажную уборку», — пояснила аллерголог.

Отдельно эксперт отметила риск перекрестной аллергии. У некоторых пациентов реакцию могут вызывать яблоки, морковь, орехи и другие продукты из-за схожести белков с пыльцой березы. В таких случаях необходимо индивидуально подбирать рацион совместно с врачом.

Фото: pxhere.com