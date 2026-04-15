15 апреля специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.
В регионе стартовал новый этап ямочного ремонта дорог
В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске
Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.
В губернии стартовал Экодиктант – 2026
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу

Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения. Об этом 15 апреля рассказала «Известиям» врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Горнак.

«Если погода будет сухой, теплой и ветреной, симптомы аллергии могут усилиться. Поэтому людям с поллинозом важно заранее иметь при себе препараты, рекомендованные врачом», — отметила специалист.

Начинать профилактический прием лекарств следует не при появлении выраженных симптомов, а уже при первых признаках пыльцы в воздухе.

Горнак также допустила возможность временного отъезда в другие регионы в период пика цветения. 

«У несовершеннолетних аллергия на березу проявляется так же, как и у взрослых: насморком, чиханием, слезотечением и зудом. Чаще всего симптомы возникают в возрасте от трех до 10 лет и со временем могут усиливаться без лечения. В качестве профилактики рекомендуется ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, менять одежду после прогулки и регулярно промывать слизистые. В помещении важно использовать системы очистки воздуха или проводить влажную уборку», — пояснила аллерголог.

Отдельно эксперт отметила риск перекрестной аллергии. У некоторых пациентов реакцию могут вызывать яблоки, морковь, орехи и другие продукты из-за схожести белков с пыльцой березы. В таких случаях необходимо индивидуально подбирать рацион совместно с врачом.

 

Фото:  pxhere.com

Здравоохранение
15 апреля 2026  20:56
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
15 апреля 2026  19:15
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
В селе Орловка построен современный офис врача общей практики, в котором работает молодой специалист-врач-терапевт, и оказывает медицинскую помощь более чем 1100 жителям.
15 апреля 2026  16:42
В Кошкинском районе работают два новых объекта здравоохранения
С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
15 апреля 2026  10:33
С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева
14 апреля 2026  21:16
Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
14 апреля 2026  18:19
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
На Самарской областной клинической станции переливания крови организовано собственное фармацевтическое производство.
14 апреля 2026  14:48
Самарская служба крови 35 лет производит жизненно необходимый препарат
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
14 апреля 2026  13:30
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
14 апреля 2026  11:53
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
13 апреля 2026  20:45
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
