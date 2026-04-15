В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»

Это одно из главных культурно-просветительских событий страны. В Год единства народов России тема акции звучит особенно значимо: «Единство народов – сила России!».



Самарский регион стал активным участком масштабного проекта и подготовил для всех желающих интересную и разнообразную программу – мастер-классы, встречи с писателями, экскурсии, лектории, поэтические марафоны и другие активности пройдут на площадках библиотек региона. Для самых маленьких гостей все детские библиотеки проведут Библиосумерки.



Программа интересных площадок:

Самарская областная универсальная научная библиотека предлагает посетителям с 18:00 до 21:00 побывать на площадках мастеров декоративно-прикладного искусства: вечерний арт-торжок «Подснежность» и Мастерская вкуса «Родные просторы», где для гостей Библионочи будет представлена национальная кухня народов России. Пройдет мастер-класс по созданию браслета в славянском стиле «Браслет от всех бед», где читатели смогут изготовить витые медные браслеты в технике кручения, с использованием дополнительного оборудования, а также декорирования, который проведет Анастасия Прокушкина, мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области.

Самарская областная библиотека для молодежи ждет своих гостей с 18:00 до 23:00. Для гостей будут работать площадки различных направлений: «Единство в традициях», «Единство в литературе», «Единство в музыке», «Единство в изобразительном искусстве». Посетителей ждут творческая встреча с актерами драматического театра «Грань» Юлией Бокурадзе, Евгенией Аржаевой и Максимом Князевым. А так же квиз на знание традиций народов Самарской области «С любовью к народам», показ первого фильма проекта «Настоящая» от ВОД «Волонтеры культуры», «Сказки народов России в диафильмах», книжная выставка «Народы России», телемост с писателем Галиной Михайловой (г. Москва). В течение всего вечера в библиотеке работает Клуб любителей головоломок.

Самарская областная детская библиотека. С 17:00 до 21:00 ребят и их родителей ждут «Фольклорные бирюльки»: встреча на завалинке с участниками детского фольклорного ансамбля «Аленький цветочек», мастер-класс по народным музыкальным инструментам «Живые звуки», этно- мастерская по созданию куклы мотанки с мастером-кукольником Ириной Васильевой. «Чтение с фонариком»: путешествуем по сказкам народов России - читает Оксана Алешкович, режиссер-постановщик Самарской филармонии, преподаватель по актерскому мастерству и сценической речи.

Самарская областная библиотека для слепых с 13:00 до 16:00 предложит своим читателям выступление фольклорного ансамбля «Соловушка» под руководством педагога Наталии Борисенко, литературно-музыкальную композицию в исполнении читателей библиотеки и мастер-класс по созданию птицы из шерстяных ниток.

Модельная библиотека национальных культур г. Тольятти. С 18:00 проведет программу «Марафон традиций» лекторий на тему семейных традиций, национального фольклора, известных и малоизвестных примет с представителями национальных центров г.о.Тольятти. В формате «Свидание с книгой» состоятся читки на языках народов России известных русских произведений, переведенных на национальные языки народов, проживающих в нашей стране. Для юных читателей и их родителей пройдут уникальные спектакли в формате «оживших страниц».



Центральная библиотека им. А.С. Пушкина г. Новокуйбышевск. На площадке с 18:00 – 00:00 пройдет Финал VI Городского Чемпионата грамотности. Тема: «Русский язык ОБЪЕДИНЯЕТ!», областной квиз «К народам – с любовью!» и ночная интерактивная прогулка «Знакомьтесь: модельная библиотека».

Модельная библиотека-филиал №18 им. М.Б. Корниенко г. Сызрань. В программе с 16:00 – 21:00 интерактивная программа «Край, в котором я живу», посвященная Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации. Работа площадок: интерактивная фольклорная площадка «Радуга народов России: сказки, традиции, дружба»; этночаепитие «Самовар объединяет!». Фольклорные запевки «Мелодии Волжской земли: единство народов в песнях» с представителями творческих национальных и народных коллективов «Ак калфак», «Чишмя», «Родник», «Непоседы», «Теремок».



Центральная городская детская библиотека г. Самара приглашает в гости с 12:30 – 19:15. Здесь пройдет мастер-класс «Дымковская игрушка». Сотрудник этнографического музея «Горница» расскажет участникам мероприятия о традиционной дымковской игрушке, гости распишут гипсовую фигурку. Далее, теневое представление «Аленький цветочек на новый лад»: ребята узнают историю реальных прототипов героев сказки. Затем, творческое занятие «Мир народной куклы».



Центр семейного чтения м.р. Сергиевский предлагает посетить интерактивную программа «Многоцветная Россия» и обзор книжной выставки «Народов много – страна одна!», интеллект-викторина «Своя краеведческая игра».



Шенталинская центральная районная библиотека. С 17:00 предлагает принять участие в поэтическом марафоне «Голос единства – голос России». В исполнении ребят из Детской школы искусств прозвучат народные мелодии, а также пройдет встреча с местной поэтессой Игнатьевой Татьяной Витальевной.



Координатор акции на территории Самарской области – Самарская областная библиотека для молодёжи.