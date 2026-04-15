15 апреля специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.
В регионе стартовал новый этап ямочного ремонта дорог
В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске
Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.
В губернии стартовал Экодиктант – 2026
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.

Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
15 апреля 2026, 18:33
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под... Происшествия
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
14 апреля 2026, 18:37
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство... Закон
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
06 апреля 2026, 19:51
В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. Закон
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
