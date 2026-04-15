Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске.



В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.



По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.