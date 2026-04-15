Я нашел ошибку
Главные новости:
15 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие». Рассказ о жизни и творчестве композитора сопровождался музыкальными номерами в исполнении студентов и преподавателей Самарс
15 апреля специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.
В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.
Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.23
-0.62
EUR 88.73
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ представили книгу о великом композиторе - «Арам Хачатурян: письмо как событие»

225
15 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие». Рассказ о жизни и творчестве композитора сопровождался музыкальными номерами в исполнении студентов и преподавателей Самарского государственного института культуры.  (12+)

Книгу представили её авторы – Валентина Батишева и Владимир Ионесов. История её создания началась ещё в 1970 году, когда Валентина Николаевна написала письмо Араму Хачатуряну с вопросом о его произведениях, не слишком рассчитывая получить ответ. Однако спустя несколько месяцев композитор откликнулся, несмотря на то, что в то время находился в больнице – этим и объяснил причину длительного молчания.

«Маэстро нашёл время, нашёл силы. Ответил искренне, детально и подробно. Чисто по-человечески меня это сильно взволновало, и я всё время это держал в голове. Письмо наполнено культурологическими смыслами, аллегориями, намёками. И в человеческом плане, и в культурном – это настоящее событие», – поделился на встрече Владимир Иванович Ионесов, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры.

При работе над книгой «Арам Хачатурян: письмо как событие» авторы поделили темы. Владимир Иванович взял на себя ту часть, которая касается культурологии, а Валентина Николаевна погрузилась в мир музыки Арама Хачатуряна и своей переписки с великим композитором. Рукопись была готова всего через несколько месяцев и была издана в прошлом году. Для обложки выбрали картину, которая сегодня находится в доме-музее Арама Хачатуряна в Ереване, кисти художника Ованеса Айвазяна, более известного как Иван Айвазовский. 

Книга уже начала вдохновлять молодые таланты: студенты театрального факультета СГИКа подготовили по ней постановку-этюд, которая открыла творческую программу презентации. Также для гостей выступил народный хор «Самарская лука», исполнивший самые известные композиции авторства Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна.

«Хачатурян любил Бабаджаняна, ценил его музыку, наблюдал за его творческими развитием. Он говорил, что надо учиться у молодых, как и молодёжи у старшего поколения, взаимно обогащаться», – рассказала Валентина Николаевна Батишева, доцент кафедры фортепиано и музыковедения Самарского государственного института культуры.

Со дня рождения композитора, дирижёра и педагога Арама Хачатуряна прошло уже 123 года, со дня его смерти – 48 лет, однако его имя и музыка продолжают жить в умах и сердцах новых поколений.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список