15 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие». Рассказ о жизни и творчестве композитора сопровождался музыкальными номерами в исполнении студентов и преподавателей Самарского государственного института культуры. (12+)

Книгу представили её авторы – Валентина Батишева и Владимир Ионесов. История её создания началась ещё в 1970 году, когда Валентина Николаевна написала письмо Араму Хачатуряну с вопросом о его произведениях, не слишком рассчитывая получить ответ. Однако спустя несколько месяцев композитор откликнулся, несмотря на то, что в то время находился в больнице – этим и объяснил причину длительного молчания.

«Маэстро нашёл время, нашёл силы. Ответил искренне, детально и подробно. Чисто по-человечески меня это сильно взволновало, и я всё время это держал в голове. Письмо наполнено культурологическими смыслами, аллегориями, намёками. И в человеческом плане, и в культурном – это настоящее событие», – поделился на встрече Владимир Иванович Ионесов, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры.

При работе над книгой «Арам Хачатурян: письмо как событие» авторы поделили темы. Владимир Иванович взял на себя ту часть, которая касается культурологии, а Валентина Николаевна погрузилась в мир музыки Арама Хачатуряна и своей переписки с великим композитором. Рукопись была готова всего через несколько месяцев и была издана в прошлом году. Для обложки выбрали картину, которая сегодня находится в доме-музее Арама Хачатуряна в Ереване, кисти художника Ованеса Айвазяна, более известного как Иван Айвазовский.

Книга уже начала вдохновлять молодые таланты: студенты театрального факультета СГИКа подготовили по ней постановку-этюд, которая открыла творческую программу презентации. Также для гостей выступил народный хор «Самарская лука», исполнивший самые известные композиции авторства Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна.

«Хачатурян любил Бабаджаняна, ценил его музыку, наблюдал за его творческими развитием. Он говорил, что надо учиться у молодых, как и молодёжи у старшего поколения, взаимно обогащаться», – рассказала Валентина Николаевна Батишева, доцент кафедры фортепиано и музыковедения Самарского государственного института культуры.

Со дня рождения композитора, дирижёра и педагога Арама Хачатуряна прошло уже 123 года, со дня его смерти – 48 лет, однако его имя и музыка продолжают жить в умах и сердцах новых поколений.

Фото: пресс-служба СОУНБ