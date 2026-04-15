Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.
В губернии стартовал Экодиктант – 2026
В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой, художника, деятеля искусств, члена Ассоциации искусствоведов России и директора Самарского областного художественного музея.

Название выставки «Вальс цветов» сразу задаёт интонацию всему пространству: лёгкую, музыкальную, наполненную дыханием весны и тонкой лирикой. И действительно, экспозиция воспринимается не как набор полотен, а как единое творческое движение: плавное, почти музыкальное, где каждая работа звучит своей интонацией.

Зал православного музея оказался сегодня переполнен: интерес к выставке был настолько высоким, что зрители заполнили пространство задолго до начала. Пришли коллеги, художники, искусствоведы, журналисты, представители духовенства, культуры и просто благодарные зрители, все те, кто давно следит за творчеством художницы.

В экспозиции представлены работы с поэтичными названиями: «Розы», «Утренний кофе», «Серебро надежды», «Надежды», «Рождество», «Знаки», «Жизнь», «Ирисы», «Цветочный аромат», «Пробуждение», «Цветы любви», «Август», «Подсолнухи», «Цветы для любимой», «Светлая радость» и так далее.

В названии выставки звучит и отсылка к поэтическому миру Сергея Есенина, любимого поэта художницы. Эта связь не случайна: в её живописи действительно ощущается есенинская интонация: нежная, немного печальная, но всегда наполненная любовью к жизни.

Открытие выставки стало не только художественным, но и человеческим, даже личным событием, той самой сердечной встречей, где звучали слова признания, благодарности и искреннего восхищения.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила особую символичность выставки, открывшейся в пасхальную неделю, когда сама природа говорит языком обновления и света:

«Сегодняшняя выставка — светлая и очень тёплая, как и её автор. Это время надежды, обновления и внутреннего света, который особенно чувствуется здесь, в этих залах».

«Вальс цветов» — это не просто выставка. Это состояние. Это разговор о красоте, который ведётся без громких слов, но точно и глубоко.

 

Фото: минкульт СО

Теги: Самара

Температура воздуха 16 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +14, +16°С.
16 апреля в регионе без осадков, до +16°С
30 апреля в КРЦ «Звезда» состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области.  
Финал детского дивизиона КВН Самарской области пройдет в конце апреля в Самаре
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
