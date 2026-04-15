«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны

В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой, художника, деятеля искусств, члена Ассоциации искусствоведов России и директора Самарского областного художественного музея.

Название выставки «Вальс цветов» сразу задаёт интонацию всему пространству: лёгкую, музыкальную, наполненную дыханием весны и тонкой лирикой. И действительно, экспозиция воспринимается не как набор полотен, а как единое творческое движение: плавное, почти музыкальное, где каждая работа звучит своей интонацией.

Зал православного музея оказался сегодня переполнен: интерес к выставке был настолько высоким, что зрители заполнили пространство задолго до начала. Пришли коллеги, художники, искусствоведы, журналисты, представители духовенства, культуры и просто благодарные зрители, все те, кто давно следит за творчеством художницы.

В экспозиции представлены работы с поэтичными названиями: «Розы», «Утренний кофе», «Серебро надежды», «Надежды», «Рождество», «Знаки», «Жизнь», «Ирисы», «Цветочный аромат», «Пробуждение», «Цветы любви», «Август», «Подсолнухи», «Цветы для любимой», «Светлая радость» и так далее.

В названии выставки звучит и отсылка к поэтическому миру Сергея Есенина, любимого поэта художницы. Эта связь не случайна: в её живописи действительно ощущается есенинская интонация: нежная, немного печальная, но всегда наполненная любовью к жизни.

Открытие выставки стало не только художественным, но и человеческим, даже личным событием, той самой сердечной встречей, где звучали слова признания, благодарности и искреннего восхищения.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила особую символичность выставки, открывшейся в пасхальную неделю, когда сама природа говорит языком обновления и света:

«Сегодняшняя выставка — светлая и очень тёплая, как и её автор. Это время надежды, обновления и внутреннего света, который особенно чувствуется здесь, в этих залах».

«Вальс цветов» — это не просто выставка. Это состояние. Это разговор о красоте, который ведётся без громких слов, но точно и глубоко.

Фото: минкульт СО