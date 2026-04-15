В регионе стартовал новый этап ямочного ремонта дорог

Сегодня специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.

Это технология струйно-инъекционного ремонта, при которой битумная эмульсия и щебень одновременно подаются в выбоины под давлением воздуха. Она не требует фрезеровки или сложной подготовки поверхности. Специалисты используют прицепные установки — компактное оборудование на двухосной раме с компрессором.

Ремонт уже начался в Большеглушицком, Борском, Кинель-Черкасском, Пестравском и Похвистневском районах. С завтрашнего дня бригады будут работать в Ставропольском и Шенталинском районах.

В этом сезоне план по ямочному ремонту пневмонабрызгом — самый большой среди всех методов: 130 250 м².

Рассказываем, какие еще виды ремонта дорожного полотна используют при содержании дорог в Самарской области:

Ремонт литой асфальтобетонной смесью – работы уже выполнены на 30%

Метод обратной пропитки — работы выполнены на 57%

Заливка трещин битумом — планируется залить 40 000 метров

Ремонт горячей асфальтобетонной смесью — планируется выполнить ремонт 8 000 м² покрытия

Ремонт картами горячей асфальтобетонной смесью — планируется охватить 20 000 м²

Работы будут проводиться в течение всего дорожно-строительного сезона — до 1 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба минтранса СО.

