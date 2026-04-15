15 апреля специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.
В регионе стартовал новый этап ямочного ремонта дорог
В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 15 апреля 2026 года безнадзорные собаки напали на девушку в Новокуйбышевске, в результате чего ей понадобилась мед. помощь.
Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на девушку в Новокуйбышевске
Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.
В губернии стартовал Экодиктант – 2026
В регионе стартовал новый этап ямочного ремонта дорог

15 апреля специалисты приступили к устранению дефектов покрытия на региональных дорогах методом пневмонабрызга.

Это технология струйно-инъекционного ремонта, при которой битумная эмульсия и щебень одновременно подаются в выбоины под давлением воздуха. Она не требует фрезеровки или сложной подготовки поверхности. Специалисты используют прицепные установки — компактное оборудование на двухосной раме с компрессором.

Ремонт уже начался в Большеглушицком, Борском, Кинель-Черкасском, Пестравском и Похвистневском районах. С завтрашнего дня бригады будут работать в Ставропольском и Шенталинском районах.

В этом сезоне план по ямочному ремонту пневмонабрызгом — самый большой среди всех методов: 130 250 м².

Рассказываем, какие еще виды ремонта дорожного полотна используют при содержании дорог в Самарской области:

Ремонт литой асфальтобетонной смесью – работы уже выполнены на 30%

Метод обратной пропитки — работы выполнены на 57%

Заливка трещин битумом — планируется залить 40 000 метров

Ремонт горячей асфальтобетонной смесью — планируется выполнить ремонт 8 000 м² покрытия

Ремонт картами горячей асфальтобетонной смесью — планируется охватить 20 000 м²

Работы будут проводиться в течение всего дорожно-строительного сезона — до 1 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:   минтранс СО

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
