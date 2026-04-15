Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре

На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова, по направлению от улицы Боярова в сторону проспекта Кирова. Это необходимо, чтобы ресурсоснабжающая компания ООО «Самарские коммунальные системы» провела аварийно-восстановительные работы на трубопроводе холодного водоснабжения возле дома № 42 по Заводскому шоссе.



На весь период проведения работ будет ограничено движение городского пассажирского транспорта и личного транспорта горожан.



В связи с ремонтом автобусы маршрутов №№ 6, 21, 38, 47 и 87 по направлению движения в сторону улицы Железной Дивизии будут следовать по путепроводу «Заводское шоссе» до улицы Кабельной, далее разворачиваться и возвращаться на кольцо на проспекте Кирова, после чего автобусы проследуют по своему обычному маршруту. Трамваи будут осуществлять перевозки по обычной схеме.

Фото: пресс-служба администрации Самары