Тяжесть сезонной аллергии на березу в этом году будет зависеть прежде всего от погодных условий, поэтому аллергикам важно заранее подготовиться к периоду цветения.
Врач-аллерголог: советы по подготовке организма к аллергии на березу
На участке Заводского шоссе в Самаре с 10:00 16 апреля перекроют движение транспорта в районе поворота с шоссе на проспект Кирова в связи с аварийными работами на водоводе.
Временно ограничат движение транспорта по участку Заводского шоссе в Самаре
18 апреля в губернии пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026».
В регионе пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2026»
В Самарском епархиальном церковно-историческом музее, расположенном в здании духовной семинарии, открылась персональная выставка Аллы Леонидовны Шахматовой.
«Вальс цветов»: открылась выставка Аллы Шахматовой - живопись как музыка весны
В Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В. Баныкина работает врач-анестезиолог-реаниматолог Равиль Денюков. Специалист имеет опыт работы в столичных клиниках.
В Тольяттинской больнице №2 работает опытный анестезиолог из Москвы
15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.
В губернии стартовал Экодиктант – 2026
В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.
Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения
За прошедшие сутки в регионе в результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В губернии стартовал Экодиктант – 2026

15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.

«Экодиктант проводится уже седьмой год, и за это время просветительское мероприятие вышло на международный уровень. Самарская область ежегодно показывает хорошую вовлеченность и попадает в ТОП-10 по количеству участников», – рассказала координатор подготовки и проведения Экодиктаната в Самарской области Мария Лутина. 
Тема VII Экодиктанта — «Экологическое благополучие». В перечень вопросов включены лесовосстановление, обращение с твердыми коммунальными отходами, применение вторичных ресурсов, особо охраняемые природные территории. На государственном уровне таким вопросам уделяется большое внимание в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента России Владимира Путина. 
«Экологическая безопасность страны начинается с экологической грамотности каждой семьи. Участие в Экодиктанте — это импульс к саморазвитию и осознанному поведению в окружающей среде», — отметила руководитель управления нормирования и государственной экологической экспертизы минприроды Самарской области Вера Саксонова. — «Для нашего региона, где развитая промышленность соседствует с уникальной природой, понятие благополучия складывается из множества факторов: природоохранных мероприятий, работы эконадзора, ответственного отношения каждого жителя к тому, что он оставит после себя».
После проведения круглого стола участники проверили свои знания, ответив на все 25 вопросов диктанта. Для разных возрастных групп предусмотрены различные категории сложности.
Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. 
В Самарской области запланировано проведение на 88 офлайн-площадках. Присоединиться можно также в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус. Мероприятие завершится 22 апреля — в Международный день Земли. 

 

Фото:  департамент информацинной политики СО

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
329
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
343
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
702
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
887
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
881
