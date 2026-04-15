В губернии стартовал Экодиктант – 2026

15 апреля, в День экологических знаний стартовал Экодиктант – 2026. Перед стартом диктанта прошел круглый стол с участием областного детского эколого-биологического центра, минприроды Самарской области, администрации Самары, молодежных объединений.

«Экодиктант проводится уже седьмой год, и за это время просветительское мероприятие вышло на международный уровень. Самарская область ежегодно показывает хорошую вовлеченность и попадает в ТОП-10 по количеству участников», – рассказала координатор подготовки и проведения Экодиктаната в Самарской области Мария Лутина.

Тема VII Экодиктанта — «Экологическое благополучие». В перечень вопросов включены лесовосстановление, обращение с твердыми коммунальными отходами, применение вторичных ресурсов, особо охраняемые природные территории. На государственном уровне таким вопросам уделяется большое внимание в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

«Экологическая безопасность страны начинается с экологической грамотности каждой семьи. Участие в Экодиктанте — это импульс к саморазвитию и осознанному поведению в окружающей среде», — отметила руководитель управления нормирования и государственной экологической экспертизы минприроды Самарской области Вера Саксонова. — «Для нашего региона, где развитая промышленность соседствует с уникальной природой, понятие благополучия складывается из множества факторов: природоохранных мероприятий, работы эконадзора, ответственного отношения каждого жителя к тому, что он оставит после себя».

После проведения круглого стола участники проверили свои знания, ответив на все 25 вопросов диктанта. Для разных возрастных групп предусмотрены различные категории сложности.

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.

В Самарской области запланировано проведение на 88 офлайн-площадках. Присоединиться можно также в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус. Мероприятие завершится 22 апреля — в Международный день Земли.

