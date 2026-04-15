За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 21 пожара:



В Кировском районе г.о Самара горела упаковочная тара на площади 3 кв.м.

В Кировском районе г. Самара горела кухонная вытяжка в квартире на площади 1 кв.м.

В Самарском районе г. Самара горели домашние вещи в квартире на площади 0,5 кв.м.

В Советском и Октябрьском районах г. Самара горели два автомобиля ВАЗ 2106.

В с. Гурьевка м.р. Кинельский горели надворные постройки на площади 20 кв.м.

В Центральном районе г.о. Тольятти горел частный дом на площади 60 кв.м.

В с. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский горел сарай на площади 65 кв.м. и 4,5 тонны сена.

В с. Подстепки м.р. Ставропольский горел дачный дом и надворные постройки на площади 63 кв.м.



В результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.



