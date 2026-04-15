За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 21 пожара

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 21 пожара:
В Кировском районе г.о Самара горела упаковочная тара на площади 3 кв.м.
В Кировском районе г. Самара горела кухонная вытяжка в квартире на площади 1 кв.м.
В Самарском районе г. Самара горели домашние вещи в квартире на площади 0,5 кв.м.
В Советском и Октябрьском районах г. Самара горели два автомобиля ВАЗ 2106.
В с. Гурьевка м.р. Кинельский горели надворные постройки на площади 20 кв.м.
В Центральном районе г.о. Тольятти горел частный дом на площади 60 кв.м.
В с. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский горел сарай на площади 65 кв.м. и 4,5 тонны сена.
В с. Подстепки м.р. Ставропольский горел дачный дом и надворные постройки на площади 63 кв.м.
В результате палов сухой травы произошло 6 пожаров.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
