Оставленная без присмотра свеча стала причиной пожара в Приволжском районе

12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире.

12 апреля на улице Космонавтов а селе Приволжье загорелись домашние вещи в квартире, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Хозяйка жилища, женщина 1928 года рождения, оставила зажженную свечу на тумбе рядом с диваном.

Через некоторое время, оставленная без присмотра свеча прогорела, и огонь от нее начал прожигать тумбу, а затем перекинулся на диван.

Прибывшие на вызов подразделения МЧС России ликвидировали возгорание на 0,5 квадратных метрах.

Бабушка получила ожог дыхательных путей и была госпитализирована.

Испорченную мебель пришлось выбросить.

МЧС России настоятельно рекомендует:

Не оставляй источник открытого огня без присмотра.
Не ставь свечи близко к предметам, которые могут легко загореться.
Подсвечник должен быть прочным, надёжным, из негорючего материала.
Тушить свечу нужно, когда от кончика фитиля до дна контейнера будет оставаться не менее двух сантиметров.
При признаках возгорания немедленно звони в пожарную службу по телефонам 101, 112.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Пожар

