Проверь кожу – спаси жизнь: профилактическая бесплатная акция для жителей региона

10 июня с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи в рамках Всемирного Дня борьбы с меланомой.

Бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога.

Консультации по профилактике рака кожи.

Полезная информация об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска рака.

Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев. Лето – время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни! Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя.

Место: Некрасовский спуск набережной Волги.

Время: 10:00–14:00.

Участие бесплатное.

Организаторы: Самарский областной клинический онкодиспансер, Самарская набережная, Клиника красоты и здоровья. Акция проводится при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области.



Фото: magnific.com