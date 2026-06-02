В Самаре открылась выставка о героях СВО

В Историческом парке «Россия — Моя история» Самары 2 июня начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова, участник Специальной военной операции Герой России, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Девятов, член Общественной Палаты РФ, руководитель Автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Самарской области», директор по развитию общественного культурно–социального фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина, директор Самарского филиала Общества «Знание» Ольга Воронова.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики региона Алексей Лужнов зачитал обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к организаторам и посетителям выставки: «В основе каждой истории, представленной здесь, лежит настоящий подвиг. Это не просто хроника боевых действий, а повествование о силе человеческого духа, о выборе, сделанном перед лицом смертельной опасности. Мы говорим о тех, кто, защищая будущее нашей страны, проявил лучшие качества: отвагу, верность долгу и безграничную любовь к Родине. Их мужество стало тем фундаментом, на котором строится мирная жизнь».

Масштабная мультимедийная выставка демонстрирует истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Она рассматривает события последних лет через призму человеческих историй и создает не абстрактный образ воина, а рассказывает о реальных людях.

«Каждая история выставки - это рассказ о конкретном человеке или группе людей, которые проявили мужество в непростых обстоятельствах. Многие из этих подвигов стали известны совсем недавно, а некоторые страницы современной истории ещё продолжают писаться», - отметил Герой Российской Федерации Максим Девятов.

Директор самарского филиала Общества «Знание» Ольга Воронова отметила, что одна из главных задач просветительской работы – воспитание поколения молодежи, любящей свою страну, гордящейся ее достижениями.

В основе выставки — мультимедийные графические новеллы, созданные Российским обществом «Знание» на основе реальных историй участников СВО.

Для участников церемонии открытия Исторический парк организовал экскурсию по экспозиции и познакомил с подвигами Героев Российской Федерации, ветеранов специальной военной операции. Реальные истории десантников, танкистов, лётчиков, медиков легли в основу экскурсии.

До 30 июня включительно каждый желающий сможет посетить выставку Знание.Герои бесплатно.

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"