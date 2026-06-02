Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026» 
В Историческом парке «Россия — Моя история» Самары 2 июня начала работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации, организованная Российским обществом «Знание» совместно с Историческими парками «Россия – Моя история».
В Самаре открылась выставка о героях СВО
Самарские студенты могут доказать свои лидерские качества на деле: Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026». 
Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — один из главных ежегодных студенческих событий в регионе, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Это нововведение — уникальная возможность для студентов получить дополнительные баллы к рейтингу заочного этапа конкурса и проявить себя как деятельного лидера ещё до старта основного отбора. Участниками специального трека могут стать студенты вузов и ссузов Самарской области, выступающие в индивидуальных номинациях, а также представители студенческих объединений (до трёх человек).
Период проведения трека «Докажи делом» — с 1 июня по 27 сентября. Зарегистрировавшиеся участники получают дистанционные задания на каждый месяц — июнь, июль, август и сентябрь. Чем раньше студент подаёт заявку на участие, тем больше заданий он получит и сможет выполнить. Регистрация открыта с 1 июня по 30 августа: vk.cc/cYnPz7.
Задания направляются на электронную почту участника не позднее 30-го числа месяца, предшествующего выполнению. От студентов требуется организовывать и проводить реальные активности: флешмобы, тематические мероприятия, акции, направленные на позитивные изменения в своих образовательных организациях, городах и регионе. К организации можно привлекать команду своего учебного заведения. По итогам каждой активности участник публикует на личной странице в социальной сети ВКонтакте пост с фото- или видеоматериалами, текстовым отчётом и обязательными хештегами, а затем, до 30-го числа каждого месяца (в сентябре — до 27 числа), направляет отчёт о проделанной работе. 
Организационный комитет оценивает отчёты по пяти ключевым критериям: соответствие теме, креативность, информационный охват, привлечение партнёров и численность участников активности. Важно, что для коллективных номинаций, таких как «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года» и «Студенческое медиа года», публикации от нескольких членов объединения могут принести команде до 10 дополнительных баллов. 
Основной конкурс «Студент года — 2026» пройдёт в несколько этапов. Приём заявок состоится с 31 августа по 27 сентября. С 28 сентября по 4 октября — заочная оценка конкурсной документации, а с 5 по 11 октября пройдёт очный этап, где участники лично представят себя жюри. Церемония награждения запланирована в один из дней с 19 по 22 ноября.

 

Фото: Конкурс «Студент года» Самарской области

 

