Самарские студенты могут доказать свои лидерские качества на деле: Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026».

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года — 2026» — один из главных ежегодных студенческих событий в регионе, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.

Это нововведение — уникальная возможность для студентов получить дополнительные баллы к рейтингу заочного этапа конкурса и проявить себя как деятельного лидера ещё до старта основного отбора. Участниками специального трека могут стать студенты вузов и ссузов Самарской области, выступающие в индивидуальных номинациях, а также представители студенческих объединений (до трёх человек).

Период проведения трека «Докажи делом» — с 1 июня по 27 сентября. Зарегистрировавшиеся участники получают дистанционные задания на каждый месяц — июнь, июль, август и сентябрь. Чем раньше студент подаёт заявку на участие, тем больше заданий он получит и сможет выполнить. Регистрация открыта с 1 июня по 30 августа: vk.cc/cYnPz7.

Задания направляются на электронную почту участника не позднее 30-го числа месяца, предшествующего выполнению. От студентов требуется организовывать и проводить реальные активности: флешмобы, тематические мероприятия, акции, направленные на позитивные изменения в своих образовательных организациях, городах и регионе. К организации можно привлекать команду своего учебного заведения. По итогам каждой активности участник публикует на личной странице в социальной сети ВКонтакте пост с фото- или видеоматериалами, текстовым отчётом и обязательными хештегами, а затем, до 30-го числа каждого месяца (в сентябре — до 27 числа), направляет отчёт о проделанной работе.

Организационный комитет оценивает отчёты по пяти ключевым критериям: соответствие теме, креативность, информационный охват, привлечение партнёров и численность участников активности. Важно, что для коллективных номинаций, таких как «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года» и «Студенческое медиа года», публикации от нескольких членов объединения могут принести команде до 10 дополнительных баллов.

Основной конкурс «Студент года — 2026» пройдёт в несколько этапов. Приём заявок состоится с 31 августа по 27 сентября. С 28 сентября по 4 октября — заочная оценка конкурсной документации, а с 5 по 11 октября пройдёт очный этап, где участники лично представят себя жюри. Церемония награждения запланирована в один из дней с 19 по 22 ноября.

Фото: Конкурс «Студент года» Самарской области