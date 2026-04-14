Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Самарская служба крови 35 лет производит жизненно необходимый препарат

320
На Самарской областной клинической станции переливания крови организовано собственное фармацевтическое производство. Здесь выпускают лекарственные препараты, которые спасают жизни и помогают возвращать и поддерживать здоровье людям с тяжелыми заболеваниями.

"В производственном корпусе делают препарат крови – альбумин человека, раствор для инфузий 10% и 20%. Альбумин человека входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Правительством Российской Федерации, - рассказала главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. - Более 35 лет станция обеспечивает раствором альбумина лечебные учреждения Самарской области. За 2025 год в медицинские организации выдано около 7000 флаконов препарата".

Альбумин – это белок, который есть в крови каждого человека. Он синтезируется клетками печени, и у него всего две задачи. Первая – удерживать жидкость внутри сосудов, чтобы она не уходила в ткани и не накапливалась там, вызывая отеки. Вторая – перемещать к органам и тканям самые разные полезные вещества (гормоны, микроэлементы, лекарства и проч.) и уносить от них продукты метаболизма.

"Врачи применяют альбумин при кровопотерях, например, в результате травм, ранений, после ДТП, или при тяжелых ожогах, когда имеет место потеря белков плазмы крови, а сама кровь сгущается из-за нехватки жидкости. Часто альбумин назначают при шоковых состояниях пациента, когда происходит снижение объема циркулирующей крови и важно не допустить резкого падения артериального давления. Незаменим этот лекарственный препарат и при лечении пациентов с тяжелыми поражениями печени, когда печень уже не может синтезировать достаточное количество альбумина самостоятельно",- пояснила специалист.

На Самарской станции переливания крови производят эффективный и безопасный препарат, ориентируясь на многолетний опыт производства и международные стандарты качественного производства лекарств (GMP).

"Особое внимание уделяется подбору и проверке донорской плазмы – ни одна партия сырья не будет допущена к переработке без подтверждения ее безопасности. Технология производства включает в себя поэтапное разделение плазмы крови на белковые фракции, «бережную» очистку белка от возможных примесей, получение раствора нужной концентрации, а затем – фильтрацию и розлив полученного раствора в асептических (стерильных) условиях. Эта технология предполагает максимальное сохранение полезных свойств белка. После окончания производства раствор альбумина подвергают тщательному контролю более чем по 20 показателям качества, причем подтверждение вирусной безопасности готового лекарства является одним из основных приоритетов", - отметила и.о. заместителя директора по производству, начальник отдела обеспечения качества Алиса Кудряшова.

 

Новости по теме
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
13 апреля 2026, 20:45
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови. Здравоохранение
704
9-летний пациент поступил в детское отделение Самарской больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
13 апреля 2026, 16:18
Самарские врачи на 80% восстановили зрение ребенку после тяжелой проникающей травмы
9-летний пациент поступил в детское отделение Самарской больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым... Здравоохранение
736
Стать донором крови может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, если его вес составляет больше 50 кг, а индекс массы тела — не ниже 18,5 и не выше 40.
13 апреля 2026, 16:12
Самарцам рассказали, как стать донором крови
Стать донором крови может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, если его вес составляет больше 50 кг, а индекс массы тела — не ниже 18,5 и не... Общество
599
Здравоохранение
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
14 апреля 2026  18:19
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
177
На Самарской областной клинической станции переливания крови организовано собственное фармацевтическое производство.
14 апреля 2026  14:48
Самарская служба крови 35 лет производит жизненно необходимый препарат
320
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
14 апреля 2026  13:30
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
325
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
14 апреля 2026  11:53
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»
355
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
13 апреля 2026  20:45
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
705
9-летний пациент поступил в детское отделение Самарской больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
13 апреля 2026  16:18
Самарские врачи на 80% восстановили зрение ребенку после тяжелой проникающей травмы
738
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
13 апреля 2026  12:21
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
486
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
10 апреля 2026  09:54
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
1029
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
9 апреля 2026  17:39
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
1406
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: 
9 апреля 2026  14:47
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
1327
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16202
Весь список
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
685
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
663
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
653
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1076
Весь список