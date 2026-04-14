Самарская служба крови 35 лет производит жизненно необходимый препарат

На Самарской областной клинической станции переливания крови организовано собственное фармацевтическое производство. Здесь выпускают лекарственные препараты, которые спасают жизни и помогают возвращать и поддерживать здоровье людям с тяжелыми заболеваниями.

"В производственном корпусе делают препарат крови – альбумин человека, раствор для инфузий 10% и 20%. Альбумин человека входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Правительством Российской Федерации, - рассказала главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. - Более 35 лет станция обеспечивает раствором альбумина лечебные учреждения Самарской области. За 2025 год в медицинские организации выдано около 7000 флаконов препарата".

Альбумин – это белок, который есть в крови каждого человека. Он синтезируется клетками печени, и у него всего две задачи. Первая – удерживать жидкость внутри сосудов, чтобы она не уходила в ткани и не накапливалась там, вызывая отеки. Вторая – перемещать к органам и тканям самые разные полезные вещества (гормоны, микроэлементы, лекарства и проч.) и уносить от них продукты метаболизма.

"Врачи применяют альбумин при кровопотерях, например, в результате травм, ранений, после ДТП, или при тяжелых ожогах, когда имеет место потеря белков плазмы крови, а сама кровь сгущается из-за нехватки жидкости. Часто альбумин назначают при шоковых состояниях пациента, когда происходит снижение объема циркулирующей крови и важно не допустить резкого падения артериального давления. Незаменим этот лекарственный препарат и при лечении пациентов с тяжелыми поражениями печени, когда печень уже не может синтезировать достаточное количество альбумина самостоятельно",- пояснила специалист.

На Самарской станции переливания крови производят эффективный и безопасный препарат, ориентируясь на многолетний опыт производства и международные стандарты качественного производства лекарств (GMP).

"Особое внимание уделяется подбору и проверке донорской плазмы – ни одна партия сырья не будет допущена к переработке без подтверждения ее безопасности. Технология производства включает в себя поэтапное разделение плазмы крови на белковые фракции, «бережную» очистку белка от возможных примесей, получение раствора нужной концентрации, а затем – фильтрацию и розлив полученного раствора в асептических (стерильных) условиях. Эта технология предполагает максимальное сохранение полезных свойств белка. После окончания производства раствор альбумина подвергают тщательному контролю более чем по 20 показателям качества, причем подтверждение вирусной безопасности готового лекарства является одним из основных приоритетов", - отметила и.о. заместителя директора по производству, начальник отдела обеспечения качества Алиса Кудряшова.

Фото: минздрав СО