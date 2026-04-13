Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении

Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови. С начала реализации программы по развитию Службы крови и безвозмездного донорства, свыше 80 предприятий привлечено к участию в донорском движении. Партнерами областной станции являются компании из совершенно разных сфер деятельности.

«Партнерство с компаниями и предприятиями - это не разовые акции, а стратегический союз, нацеленный на решение самой главной задачи – спасение жизни людей. Со многими уже сложились прочные долгосрочные отношения. Основу корпоративных партнеров составляют промышленные предприятия, в том числе компании топливно-энергетического комплекса. С нами активно сотрудничают нефтеперерабатывающие заводы, Самаратефтегаз, Транснефть-Приволга, Транснефть-Дружба. Активное участие корпоративных доноров помогает гарантировать сохранение большого запаса компонентов крови, что в свою очередь дает уверенность врачам и пациентам в своевременном обеспечении донорской кровью. Успех развития корпоративного донорства зависит от трех факторов, мы называем их «три кита» - помимо сотрудников, желающих стать донорами, это сильная команда организаторов и поддержка со стороны руководителя. Причем наличие последнего – это 90% успеха», - рассказала главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России по ПФО и Самарской области, директор Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

За последние 10 лет подписано 6 соглашений о социальном сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития безвозмездного донорства в регионе.

В 2025 году заключено Соглашение с Самарским отделением Сбербанка сроком на 10 лет. Это уже второе подписанное Соглашение между Службой крови и Самарским отделением Сбера на столь длительный срок – первое было подписано в 2015 году. В рамках партнёрства дни донора проводят каждый квартал, по 2-3 дня в неделю в разных офисах банка.

Сотрудничество Службы крови Самарской области со Сбербанком имеет уже солидную историю и впечатляющие результаты. За 13 лет партнерства на площадках компании было организовано более 140 дней донора, в рамках которых сотрудниками совершено более 13500 донаций, а это более 6500 литров крови. Более 4500 сотрудников Сбербанка стали донорами.

«Соглашение – логичное продолжение нашей многолетней совместной работы и стратегический шаг в развитии партнерства между бизнесом и здравоохранением. Развитие донорства стало неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры и социальной ответственности» - подчеркнула управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В конце 2025 года было подписано еще одно Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития донорства крови сроком на 5 лет с Куйбышевской железной дорогой (филиал ОАО «РЖД»). Со станцией переливания крови железнодорожники взаимодействуют с 2016 года. Сотрудничество сторон дало дополнительный импульс развития проекту «Донорский экспресс» на всей Куйбышевской магистрали. В компании работает много доноров, в том числе и Почетных. В рамках этого проекта в 2025 году прошло 6 донорских корпоративных акций с участием 600 сотрудников железной дороги. Также личный пример участия в донорстве показывает и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

«Донорство – это больше, чем просто медицинская процедура. Это личный вклад каждого из нас в спасение человеческих жизней. Для меня донорство – это возможность почувствовать сопричастность к огромному сообществу тех, кто готов поделиться частичкой своего здоровья с теми, кому оно жизненно необходимо» - рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Фото: минздрав СО