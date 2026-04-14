При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации

Список вакцинированных и отказавшихся планируется использовать для подготовки разъяснительной работы, а также для повышения доступности и популярности вакцинации. Об этом 14 апреля сообщили в Минздраве РФ.

Как сообщило ведомство газете «Коммерсант», включение в данный реестр не повлечет негативных последствий для граждан. По словам инфекциониста компании «Инвитро» Андрея Позднякова, люди часто отказываются от иммунизации из-за страха перед неизвестным и распространения недостоверных сведений о вреде вакцин. Эксперт отметил, что ситуацию усугубляют рекомендации некоторых врачей не делать прививки и увлечение методами, не имеющими научного обоснования.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова напомнила, что медицинское вмешательство в России требует добровольного согласия и ответственность за отказ от него не предусмотрена. При этом юрист подчеркнула, что сотрудники на работах с высоким эпидемиологическим риском обязаны прививаться. В случае отказа такого работника отстранят от исполнения обязанностей без выплаты зарплаты или не примут на службу.

По словам правоведа, при угрозе распространения инфекций власти могут вводить новые категории граждан для обязательной вакцинации и дополнительные ограничения. В качестве примера она привела детские сады, которые вправе временно ограничить доступ непривитых детей в группы, где другие воспитанники получили живую вакцину. При этом отсутствие сведений о прививках само по себе не является основанием для отказа в приеме в образовательное учреждение, пишут "Известия".

