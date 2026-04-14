«Всё для Победы!»: как жители Самарской области могут помочь бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий

Проект Народного фронта «Всё для Победы!» объединяет жителей страны для помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

По всей России работают пункты приёма помощи, горячая линия и сайт «Всё для Победы!», где можно узнать о порядке перечисления средств, необходимой помощи и конкретных потребностях бойцов на передовой и населения на освобождённых территориях.

Что делает региональное отделение Народного фронта в Самарской области:

- проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт;

- организует выезды для доставки гуманитарной помощи;

- консультирует семьи участников СВО;

- содействует в получении медицинской помощи и реабилитации бойцов в регионе.

В Народном фронте отмечают, что ещё один способ поддержать защитников - размещение плакатов «Всё для Победы!».

«Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнёрам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Всё для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает ещё больше людей, а парни на передовой получат всё необходимое», – говорят представители организации.

Каждый житель Самарской области может оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий.

Стать участником проекта «Всё для Победы!» можно на сайте https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya, в пункте сбора: г. Самара, ул. Ленинская, д. 202. Подробности по телефону: 8 (846) 242-01-42.

Фото – Региональное отделение Народного фронта в Самарской области