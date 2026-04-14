В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110

Сегодня в 09:21 в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.

Пожарно-спасательный расчет в количестве двух человек выехал к месту вызова. Также к месту происшествия были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет с последующим наездом на препятствие легкового автомобиля ВАЗ – 2110.

К сожалению водитель автомобиля был травмирован и госпитализирован.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили аккумуляторную батарею и произвели стабилизацию транспортного средства.

Причины автоаварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

