9 апреля глава города Самары Иван Носков провел совещание с руководителями компаний, которые строят социальные и жилые объекты на территории областной столицы. Каждый из них представил отчет о реализации своих инвестиционных проектов.



«Строительство новых кварталов — это в первую очередь работа с людьми. Каждый инвестор должен это понимать и по-новому выстраивать свою работу, в первую очередь — именно работу с потенциальными и реальными жителями своих домов, посетителями соцобъектов. Независимо от того, на каком этапе находится строительство — на уровне котлована или уже на стадии сдачи объекта. Аналогичные совещания буду проводить ежеквартально, с подведением промежуточных итогов каждого инвестиционного проекта. Самара будет строиться, и беспорядка в этой сфере больше не будет», – сказал глава города Самары Иван Носков.



На сегодняшний день в Самаре заключено 22 договора о развитии территорий жилой застройки в разных районах города. Проекты предусматривают расселение аварийного фонда и ветхого жилья, а также создание социальной инфраструктуры. Всего планируется построить 1,52 млн квадратных метров жилья более чем для 46 тысяч человек, а также детские сады на 1,5 тысяч мест и школы на 3,7 тысяч мест. Реализация запланирована до 2035 года.



По инициативе главы города, озвученной в ходе совещания, каждый инвестор создаст горячую линию для людей, которые будут въезжать в новые квартиры по программе переселения, для консультаций по оформлению документов, по готовности дома и по другим вопросам. Также до конца года каждый инвестор должен будет открыть на территории строительного участка консультационный офис. Кроме того, каждый инвестор должен регулярно проводить встречи с жителями с участием Данила Морозова — заместителя главы города, курирующего вопросы градостроительства.



«Когда речь идет о развитии территории, всегда есть три стороны — это жители, администрация города и инвестор. От того, как выстроено взаимодействие между ними, зависит успех проекта в целом. Это наша позиция, созвучная ключевым идеям, обозначенным главой города Самары Иваном Николаевичем Носковым, – сказал руководитель компании «АТМ-Строй» Рамиль Халиуллов. – Сейчас наша компания работает над проектом на пересечении улиц 8-й Радиальной и Гастелло. На месте ветхих и аварийных домов строим девять новых жилых домов с сопутствующей социальной инфраструктурой — школьным зданием на 300 мест, которое станет блоком начальных классов для школы № 20, детским садом на 155 мест и поликлиникой. Старались максимально соблюсти комфорт жителей, пожелавших остаться в пределах данного района, вместе с ними и с администрацией города подбирали варианты».



Иван Носков напомнил участникам совещания о том, что на территории Самары продолжается весенняя генеральная уборка — до конца апреля застройщикам необходимо уделить повышенное внимание чистоте подъездных путей к своим строительным участкам.