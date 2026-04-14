В Сызрани в ДТП пострадали два молодых водителя и два пассажира

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 13 апреля произошло в 23:33 в Сызрани. 20-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигалась по ул. Интернациональная. В пути следования, при повороте налево (на зеленый сигнал светофора), на регулируемом перекрестке, не уступила дорогу автомобилю Lada Granta, под управлением 18-летнего водителя, двигавшемуся со встречного направления и допустила с ним столкновение. Оба водителей и два пассажира автомобиля Lada Priora, 20 и 24 лет, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение.