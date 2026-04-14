В СОУНБ расскажут об увековечивании памяти бойцов Великой Отечественной войны

17 апреля в 14:00 в СОУНБ состоится встреча с активистами поискового отряда «Сокол» Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва. Участники поделятся опытом восстановления судеб павших солдат в годы Великой Отечественной войны и их возвращения на родину.

Сегодня поисковое движение – это тысячи добровольцев по всей стране; поддержка на самом высоком уровне, включая Фонд президентских грантов и личное внимание Президента России Владимира Путина.

За годы упорного труда, работы с архивами и внимательного исследования полей сражений активистам удалось установить судьбу сотен тысяч бойцов. Десятки тысяч имён увековечены в истории, а останки воинов переданы их детям, внукам и правнукам для захоронения.

«Самое главное удовлетворение от нашей работы мы видим в глазах родственников, когда возвращаем из небытия имена и судьбы их родных и близких. Приносим спустя десятилетия в их дом весточку, личные вещи и документы погибших отцов, дедов и прадедов, защитивших мир от нацизма в далеких 1941–1945 годах», – говорит Евгений Ривкинд, председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Самарской области.

После встречи участники посмотрят и обсудят документальный фильм «Чума. Хроники Третьего рейха» об истории нацизма от зарождения до разгрома в 1945 году.

Событие приурочено к 19 апреля – Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

17 апреля 2026 года в 14:00, 2 этаж, многофункциональный зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

16+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ