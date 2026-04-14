На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды при водоподготовке на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети.

Все технические подразделения водоподготовки уже работают в особом режиме, обеспечен запас химических реагентов (коагулянтов, флокулянтов) для водоочистки. Усилен лабораторный контроль качества воды в местах водозаборов, на всех этапах водоподготовки, в разводящей сети. Пробы берутся чаще: еженедельно выполняется 4500 лабораторных исследований.

Необходимо отметить, что процесс очистки воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и температуры воздуха, интенсивности водоразбора, протяженности сетей и других параметров. В лабораториях технологи «РКС-Самара» подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом всех условий. Процесс подготовки ресурса может оперативно корректироваться.

Контроль качества воды ведется совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, специалисты отбирают пробы воды по контрольным точкам на химические и микробиологические показатели. Питьевая вода, которая поставляется жителям города Самары, подготовлена в соответствии с технологическими требования и полностью соответствует всем нормативным показателям – требованиям СанПиН.

