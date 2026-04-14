Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды

На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды при водоподготовке на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети.

Все технические подразделения водоподготовки уже работают в особом режиме, обеспечен запас химических реагентов (коагулянтов, флокулянтов) для водоочистки. Усилен лабораторный контроль качества воды в местах водозаборов, на всех этапах водоподготовки, в разводящей сети. Пробы берутся чаще: еженедельно выполняется 4500 лабораторных исследований.

Необходимо отметить, что процесс очистки воды зависит от множества факторов: не только от качества речной воды, но и от ее температуры и температуры воздуха, интенсивности водоразбора, протяженности сетей и других параметров. В лабораториях технологи «РКС-Самара» подбирают режим, который обеспечивает установленное качество воды с учетом всех условий. Процесс подготовки ресурса может оперативно корректироваться.

Контроль качества воды ведется совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области, специалисты отбирают пробы воды по контрольным точкам на химические и микробиологические показатели. Питьевая вода, которая поставляется жителям города Самары, подготовлена в соответствии с технологическими требования и полностью соответствует всем нормативным показателям – требованиям СанПиН.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

