ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС

По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.



Возможные последствия:



Частичное подтопление участков автомобильных дорог.

Затопление низменных участков местности.

Подтопление дачных массивов, туристических баз и мест отдыха населения.

Возможное нарушение традиционных туристических маршрутов.



Территории повышенного внимания:



В режиме повышенной готовности находятся:

городские округа Жигулевск, Тольятти и Новокуйбышевск.



Муниципальные районы Волжский и Красноярский.



Текущая ситуация:



На данный момент зафиксировано подтопление двух дачных участков в СНТ «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово (городской округ Тольятти).



Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



Избегай нахождения на прибрежных территориях, соблюдай меры безопасности и не оставляй детей без присмотра.

Ознакомь всех членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации.

Составь перечень документов, ценного имущества и необходимых медикаментов, которые необходимо взять с собой.

Собери «тревожный чемоданчик» или рюкзак с запасом продуктов, питьевой воды и медикаментов.



В случае чрезвычайной ситуации - немедленно звони по единому номеру экстренных служб 112.

Фото: ГУ МЧС СО