ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС

По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
Возможные последствия:
Частичное подтопление участков автомобильных дорог.
Затопление низменных участков местности.
Подтопление дачных массивов, туристических баз и мест отдыха населения.
Возможное нарушение традиционных туристических маршрутов.
Территории повышенного внимания:
В режиме повышенной готовности находятся:
городские округа Жигулевск, Тольятти и Новокуйбышевск.
Муниципальные районы Волжский и Красноярский.
Текущая ситуация:
На данный момент зафиксировано подтопление двух дачных участков в СНТ «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово (городской округ Тольятти).
Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Избегай нахождения на прибрежных территориях, соблюдай меры безопасности и не оставляй детей без присмотра.
Ознакомь всех членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации.
Составь перечень документов, ценного имущества и необходимых медикаментов, которые необходимо взять с собой.
Собери «тревожный чемоданчик» или рюкзак с запасом продуктов, питьевой воды и медикаментов.
В случае чрезвычайной ситуации - немедленно звони по единому номеру экстренных служб 112.
