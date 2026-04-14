Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Минобороны РФ правом получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронной форме. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы на пленарном заседании.

«Законопроектом предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями на получение сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния», — передает РИА Новости. Документ предполагает предоставление военному ведомству доступа к данным ЗАГС для ускорения оформления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу Вооруженных сил, уволенным с военной службы гражданам, а также членам их семей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что вопросы законодательного обеспечения проведения СВО остаются в приоритетной повестке работы парламента. Также сообщалось, что депутаты Госдумы внесли межфракционный законопроект о расширении полномочий Минобороны РФ., пишет Ура.ру.