Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний

131
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний Автозаводского района Тольятти в период обязательных температурных испытаний тепловых сетей. Невыполнение рекомендаций не позволило качественно проверить внутридомовое оборудование и оценить его готовность к работе в условиях морозной погоды.

Температурные испытания проводятся раз в пять лет и являются обязательной диагностикой. В 2026 году это мероприятие проходит с 13 по 15 апреля на сетях ТЭЦ ВАЗа. В этот период для соблюдения безопасности временно приостанавливается подача тепла и горячей воды для школ, детских садов и медицинских учреждений. При этом в сетях теплоснабжения и в системах отопления жилых домов должна циркулировать вода повышенной температуры, соответствующей максимальным зимним значениям.

«Несмотря на выданные рекомендации, некоторые управляющие компании Тольятти самовольно отключили жилые дома от централизованной системы теплоснабжения. Как результат — УК не удалось оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов. Вполне возможно, что отказ от участия в обязательных испытаниях — способ скрыть плохое состояние внутридомовых систем», — отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов.

В ближайшее время Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» намерен обратиться по факту нарушения в надзорные органы.

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
