На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.
«Т Плюс» в течение лета 2026 года заменит более 10 километров тепловых сетей в Тольятти
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Умер Чак Норрис
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
Руководство ГУ МВД СО в торжественной обстановке вручило памятные знаки участникам Парада Памяти
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В ПФО обсудили восстановление и сохранение здоровья ветеранов СВО: ключевой акцент – медицинская реабилитация
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
«Т Плюс» в течение лета 2026 года заменит более 10 километров тепловых сетей в Тольятти

На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.

На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти. В мероприятии также приняли участие технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов, технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Анатолий Танченко, начальник Центрального отдела Государственной жилищной инспекции Самарской области Евгений Чикун, а также представители обслуживающих организаций Тольятти.

Летом 2026 года энергетики «Т Плюс» выполнят реконструкцию порядка 10 километров теплосети на семи участках в Тольятти. Также запланирован ремонт 2,8 километра трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения на девяти участках в Автозаводском районе города. 

Подготовка городских коммуникаций начнётся с температурных и гидравлических испытаний. Их эффективность во многом зависит от активного участия управляющих компаний.

«У централизованной и внутридомовой систем теплоснабжения различные температурные режимы. Это продиктовано мерами безопасности для жильцов многоквартирных домов. Поэтому важно проверить как наши сети, так и оборудование управляющих компаний, чтобы исключить риски для горожан», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Значительная часть работ пройдёт на распределительных сетях. Так, масштабное обновление ожидает коммуникации 13, 27а и 89 кварталов. Приступить к перекладкам специалисты «Т Плюс» планируют в мае, завершить работы — к началу отопительного сезона.

На особом контроле муниципалитетов, энергетиков и Госжилинспекции подготовка к зиме со стороны управляющих компаний. В прошлом году с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234 не справились четыре обслуживающих организации из 80-ти работающих в Тольятти. В ближайшее время энергетики направят УК и ТСЖ города список обязательных мероприятий по обслуживанию внутридомового оборудования.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

В Тольятти без теплоснабжения остались жители МКД (371 человек) и три школы
16 января 2026 года, поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 300 мм (сети – ПАО «Т Плюс»). ЖКХ
Которые в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение).
Которые в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение). ЖКХ
С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.
С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и... ЖКХ
