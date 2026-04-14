В Тольятти электровытяжка едва не сталапричиной пажара в квартиры

Вечером 12 апреля в Центральном районе Тольятти произошел инцидент, едва не обернувшийся трагедией. В одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленинградской загорелась кухонная электровытяжка.

Хозяйка квартиры заметила задымление, а затем и пламя, вырывающееся из вытяжки.

К счастью, женщина действовала оперативно: вызвала пожарных и самостоятельно справилась с возгоранием на площади около 0,5 квадратных метров до прибытия спасателей.

Дознаватели МЧС России предварительно установили: причиной пожара стало короткое замыкание электровытяжки.

МЧС России напоминает о мерах пожарной безопасности:

Используй только исправные электроприборы и не допускай их перегрузки.

Своевременно ремонтируй или заменяй изношенное оборудование.

Никогда не оставляй включенные электроприборы без присмотра.

Регулярно проверяй состояние электропроводки и при обнаружении повреждений немедленно вызывай квалифицированного электрика, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО