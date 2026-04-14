Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять пост заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

345
Сегодня, 14 апреля, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ириной Петшик и заместителем секретаря регионального отделения партии Максимом Матыгиным, в ходе которой обсудили партийную работу и кадровые перестановки.

Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять должность заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» и возглавить фонд поддержки партии, и подчеркнул, что она имеет большой партийный опыт, в том числе технологической работы.

«Ирина Сергеевна, вы несколько месяцев назад возглавили это направление. Много было у ваших коллег, однопартийцев задач, которые необходимо было подхватить очень быстро. Сейчас могу с уверенностью сказать, что вы с этой работой справляетесь и в кратчайшие сроки смогли эту работу выстроить», - сказал глава региона, обращаясь к Ирине Петшик.

При этом глава региона отметил, что ее предшественник, Максим Матыгин
работу организовывал достаточно серьезно.

«Здесь надо отдать должное. Весь внутриполитический блок, в котором Максим Павлович работал, достаточно крепко строил работу с нашим отделением партии «Единая Россия», - добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев сообщил, что сейчас в планах — провести предварительное внутрипартийное голосование и сформировать команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Штабы ведут большую работу. «Общаясь с каждым из кандидатов, вижу: они вовлечены в общение с жителями, получают обратную связь. Подсвечивают конкретные, очень значимые проблемы», - добавил губернатор.

«Так ориентируйте свою работу и работу штабов наших кандидатов, чтобы ни одна проблема не была завернута под сукно. Все, что лежит в плоскости социально-экономического развития, будем решать вместе с нашими однопартийцами и кандидатами в рамках новой Народной программы», - поручил глава региона Ирине Петшик.

В свою очередь Ирина Петшик поблагодарила за оказанное доверие.

«Самарская область – большая область. Здесь больше 40 тысяч членов партии. Это говорит о том, что работа была достойная и активная в целом по территории. Надо сказать, что исполком – это действительно настоящая команда. За то время, что я здесь, было проведено достаточно много мероприятий больших, на высоком уровне, и команда не подвела ни разу», - сказала Ирина Петшик.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
781
776
697
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
449
762
731
735
1141
Весь список