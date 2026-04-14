Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять пост заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 14 апреля, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ириной Петшик и заместителем секретаря регионального отделения партии Максимом Матыгиным, в ходе которой обсудили партийную работу и кадровые перестановки.

Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять должность заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» и возглавить фонд поддержки партии, и подчеркнул, что она имеет большой партийный опыт, в том числе технологической работы.

«Ирина Сергеевна, вы несколько месяцев назад возглавили это направление. Много было у ваших коллег, однопартийцев задач, которые необходимо было подхватить очень быстро. Сейчас могу с уверенностью сказать, что вы с этой работой справляетесь и в кратчайшие сроки смогли эту работу выстроить», - сказал глава региона, обращаясь к Ирине Петшик.

При этом глава региона отметил, что ее предшественник, Максим Матыгин

работу организовывал достаточно серьезно.

«Здесь надо отдать должное. Весь внутриполитический блок, в котором Максим Павлович работал, достаточно крепко строил работу с нашим отделением партии «Единая Россия», - добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев сообщил, что сейчас в планах — провести предварительное внутрипартийное голосование и сформировать команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Штабы ведут большую работу. «Общаясь с каждым из кандидатов, вижу: они вовлечены в общение с жителями, получают обратную связь. Подсвечивают конкретные, очень значимые проблемы», - добавил губернатор.

«Так ориентируйте свою работу и работу штабов наших кандидатов, чтобы ни одна проблема не была завернута под сукно. Все, что лежит в плоскости социально-экономического развития, будем решать вместе с нашими однопартийцами и кандидатами в рамках новой Народной программы», - поручил глава региона Ирине Петшик.

В свою очередь Ирина Петшик поблагодарила за оказанное доверие.

«Самарская область – большая область. Здесь больше 40 тысяч членов партии. Это говорит о том, что работа была достойная и активная в целом по территории. Надо сказать, что исполком – это действительно настоящая команда. За то время, что я здесь, было проведено достаточно много мероприятий больших, на высоком уровне, и команда не подвела ни разу», - сказала Ирина Петшик.

