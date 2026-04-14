Юные лесоводы Похвистнево привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям.

Юные лесоводы из Похвистнево привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям. Ребята из школьного лесничества «Берегиня» вышли на благородную миссию — привести в порядок обелиск «Советская Армия-освободительница».

Чистота у памятника — это, казалось бы, тихая, но глубокая дань уважения прошлому, поклон героям, память о прадедах. Для ребят это и есть та самая связь поколений. Пусть это лишь малая часть наших общих дел, но именно в ней — искренняя благодарность тем, кто подарил нам мирное небо ценой собственной жизни, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: пресс-служба минприроды СО