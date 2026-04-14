Я нашел ошибку
Главные новости:
Психолог Зайцева:  с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так».
Психолог рассказала о главных отличиях лени от апатии
В России ужесточат борьбу с онлайн-казино
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Психолог рассказала о главных отличиях лени от апатии

298
Психолог Зайцева:  с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так».

Полениться и просто полежать на диване — нормальное желание, хотя некоторыми это часто воспринимается как безответственное поведение, поскольку многие из нас воспитаны с установкой «делу время, потехе час». Но с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так», рассказала «Газете.Ru» Виктория Зайцева, психолог, эмоционально-образный терапевт.

«Часто причиной лени может быть отсутствие или недостаток мотивации для действий. Так в обычный день нам гораздо сложнее заставить себя убраться дома, чем перед приездом гостей или долгожданным праздником», — объяснила она.

Другой причиной может быть страх ошибки или перфекционизм. Если задача кажется сложной, мозг будет всячески ее избегать, чтобы не потерпеть неудачу и защитить нас от неприятных эмоций. Тогда важно разобраться, каких именно последствий мы опасаемся и как можно их избежать. Попробовать упростить задачу, разбить ее на небольшие подзадачи, что позволит снизить тревогу и начать двигаться к цели.

«Иногда лень связана с общей усталостью или стрессом, и тогда качественный отдых позволяет решить проблему», — подчеркнула психолог.

«При апатии снижается интерес ко всем сферам жизни. Человек чувствует эмоциональное опустошение, все эмоции как будто «выключены». Все, что раньше приносило радость и удовольствие, больше не вызывает интереса, ничего не хочется делать, иногда даже общаться с близкими и друзьями. Человек испытывает усталость, вялость, безразличие ко всему, могут быть проблемы со сном и аппетитом. И самое главное, что симптомы не проходят даже после качественного отдыха», — заявила специалист.

Такое состояние часто возникает на фоне хронического стресса, перегруженности нервной системы, когда мы постоянно живем из состояния «надо» и постепенно теряем контакт с собой, не замечаем свои потребности, подавляем эмоции и желания.

Психолог рассказала, что делать, если состояние «ничего не хочется» стало для вас привычным.

Прежде всего перестать себя ругать. Если вы так себя чувствуете, значит на то есть причина. Важно дать себе время на восстановление и не пытаться «собраться» во что бы то ни стало. Это лишь усугубит ситуацию.

 Делайте только то, что нельзя не делать. В такой ситуации главная задача восстановить силы и нужно придерживаться принципа «сначала маску на себя», а уже потом все остальное.

Старайтесь соблюдать режим дня и сохранять привычную рутину: почистить зубы, выпить кофе с утра, погулять с собакой. Это дает ощущение контроля и позволяет держаться «на плаву».

Не забывайте про физическую активность. Даже простая прогулка на свежем воздухе стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают настроение.

Планировать и делать то, что раньше приносило удовольствие. Даже если сейчас чтение и занятие йогой, например, не вызывают таких приятных эмоций как раньше, важно продолжать это делать и отмечать, как меняется ваше состояние после. При апатии сигналы удовольствия часто отсутствуют и важно осознанно направлять на это внимание.

Занимайтесь творчеством. В работе с апатией я люблю использовать практики арт-терапии. Творческий процесс не только терапевтичен сам по себе, но и позволяет увидеть скрытые желания и потребности, экологично прожить подавленные эмоции.

Зайцева отметила, что если апатия длится больше двух недель, стоит обратиться к специалисту — психологу или психиатру, чтобы разобраться в ее причинах и получить рекомендации по восстановлению.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список