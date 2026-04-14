При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»

В субботу, 18 апреля, в 16.00 в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?» (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова. Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.
Все чаще звучат разговоры о сохранении наследия, но голоса самих реставраторов в них почти не слышны – они тонут в шуме новостей и громких обещаниях «сделать красиво». Слова «реставрация», «ремонт», «реконструкция» давно стали в обыденной речи синонимами, хотя для профессионала это не просто разные понятия, а часто несовместимые процессы.
Кто на самом деле определяет судьбу старого дома – архитектор, государство или кто-то другой? Чем архитектор-реставратор отличается от обычного проектировщика? Почему лучшая реставрация – та, которую не видно?
«На лекции мы обсудим, кто и как продлевает жизнь историческим зданиям, и заглянем на внутреннюю кухню реставрации, – объясняет лектор. – Поговорим о том, почему хороший реставратор никогда не скажет «я так вижу», а его работа часто остается незаметной. Разберемся, что не так с вопросом «это реставрация или реконструкция» и почему в профессиональной среде он просто не имеет смысла».
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cWhwJT

Новости по теме
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
14 апреля 2026, 10:48
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Гостям расскажут про биологию, разнообразие пород и содержание морской свинки. Общество
223
В ГУ МВД России по Самарской области состоялся традиционный субботник. Сотрудники ведомства оперативно приступили к выполнению работ и, проявив высокую организованность и ответственный подход, успешно выполнили запланированные задачи в установленные сроки
10 апреля 2026, 20:13
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В ГУ МВД России по Самарской области состоялся традиционный субботник. Сотрудники ведомства оперативно приступили к выполнению работ и, проявив высокую... Общество
1106
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
10 апреля 2026, 19:45
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок... Общество
973
В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
623
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
604
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
585
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
933
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
506
