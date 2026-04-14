В Жигулёвске полицейские раскрыли кражу ноутбука из подсобки

В дежурную часть Отдела МВД России по г. Жигулёвску обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила о краже принадлежащего ей ноутбука, стоимостью более 10 000 рублей.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия и опросили заявительницу и жильцов многоквартирного дома. Выяснилось, что супруг пострадавшей оставил на хранение ноутбук в закрытом подсобном помещении дома, доступ к которому имел обслуживающий персонал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что накануне произошедшего в подсобном помещении находился дворник со своим приятелем. Полицейские установили местонахождение данных мужчин и опросили их. В ходе беседы знакомый коммунального рабочего пояснил, что увидел на стеллаже ноутбук и решил украсть его.

В ходе осмотра квартиры 37-летнего подозреваемого, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли похищенный ноутбук.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулёвску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время похищенный ноутбук будет возвращён законной владелице.