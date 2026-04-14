Губернатор Федорищев прокомментировал уход вице-губернатора Фетисова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал кадровые изменения в региональном правительстве, связанные с уходом вице-губернатора Александра Фетисова.

С 17 апреля Фетисов завершает работу в областной администрации. По словам главы региона, он переходит на новое направление, которое названо более ответственным участком работы.

Вячеслав Федорищев отметил вклад Александра Фетисова в развитие Самарской области. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет тот занимал ключевые должности на муниципальном и региональном уровнях и работал в интересах жителей.

Также губернатор отметил управленческие качества Фетисова, включая дисциплину, ответственность и принципиальность при принятии решений, samaraonline24.ru.

При этом, как уточнил глава региона, Александр Фетисов продолжит участие в работе команды развития Самарской области и будет задействован в реализации стратегических проектов, сообщил Вячеслав Федорищев в своем МАХ-канале.