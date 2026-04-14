В «Орлёнке» при поддержке фонда «Защитники Отечества» завершилась патриотическая смена «Памяти героев верны!»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» завершилась творческая смена «Памяти героев верны!». Участниками программы стали 60 талантливых ребят в возрасте от 11 до 13 лет из разных регионов России.

Смена была организована с целью психологической и социальной поддержки детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, а также для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к истории страны. Одной из участниц стала Светлана Дериглазова из Самарской области, чей отец погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Программа смены была насыщена мероприятиями, направленными на раскрытие потенциала каждого ребенка. Через творчество, командную работу и общение с наставниками дети учились уверенности в себе и взаимовыручке.

Юные орлята посетили народный музей «Блиндаж СВО», где узнали о подвигах российских бойцов. На творческих мастер-классах ребята попробовали себя в танцах, вокале, игре на музыкальных инструментах и ораторском искусстве. Спортивные занятия придали им уверенности в своих силах. Во время «Вечера легенд» участники познакомились с историей и ценностями «Орлёнка».

Важными событиями смены стали встречи с ветеранами боевых действий – частыми гостями «Орлёнка». В форматах диалога и «Разговора о важном» защитники Отечества делились с детьми историями о своем боевом пути, объясняя, что такое истинный патриотизм и сила духа.

В день подписания Указа о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» участники смены написали трогательные письма своим отцам-героям и действующим бойцам в зону СВО, вложив в строки свою любовь и гордость.

Особое внимание на смене уделялось многообразию традиций России и взаимному уважению разных культур. Наглядным примером этому стал российско-китайский диктант. В честь Дня космонавтики для детей организовали «Путешествие по звездному небу» в астрономической обсерватории «Орлёнка».

Ключевым моментом для сплочения коллектива стал вечерний «огонек»: «Таких ребят орлятами зовут», где участники делились мыслями о дружбе, поддержке и личных переживаниях.

Яркой точкой в финале смены стал итоговый концерт «Памяти героев верны!». Ребята подготовили и показали зрителям хореографические и литературные номера о Родине, спели песни о любви и силе духа.

«Смена «Памяти героев верны!» – это важный шаг вперед для каждого ребенка. Здесь они обретают внутреннюю свободу, открывают новые горизонты и понимают: рядом всегда есть люди, готовые их поддержать», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото - Государственный фонд «Защитники Отечества»