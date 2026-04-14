С 18 апреля в Самаре начнутся сезонные перевозки к садово-дачным массивам. Традиционно рейсы будут выполняться по октябрь включительно. На 30 маршрутах, которые охватывают также Волжский, Кинельский и Красноярский районы Самарской области, будут задействованы 55 автобусов.



Уехать на дачи самарцы смогут с автостанции «Аврора» и Пригородного автовокзала, от завода «Металлург» и Дома Печати, с площади им. Кирова (остановка на ул. Физкультурной) и Хлебной площади, с улицы Георгия Димитрова в 14 микрорайоне (остановка «Улица Георгия Димитрова»), из поселка Управленческого (остановка «Поселок Управленческий», посадка от ДК), а также с проспекта Ленина (остановка в районе ул. Первомайской).



Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты. Стоимость одной льготной поездки по садово-дачной транспортной карте установлена в размере от 24 до 40 рублей (при предъявлении документа, подтверждающего право на использование социальной карты жителя Самарской области), за наличные денежные средства – от 29 до 159 рублей, в зависимости от протяженности маршрута. Стоимость льготного проезда в дачных автобусах для школьников при предъявлении соответствующей справки из учебного заведения равна стоимости льготного проезда по электронной карте школьника и составляет 19 рублей.



Обращаем внимание пассажиров, что в дни религиозных праздников (19 апреля – Красная горка, 21 апреля – Радоница и 30 мая – Троицкая родительская суббота) и в День Победы перевозки к садово-дачным массивам осуществляться не будут – автобусы задействуют для организации рейсов к городским кладбищам.



Перед совершением поездок дачникам рекомендуется проверить баланс транспортных карт и при необходимости пополнить их через мобильное приложение «Объединенная транспортная карта», сервис «Сбербанк Онлайн», пункты пополнения в метрополитене, в Самарской пригородной компании, на Почте России, в офисах «Объединенной транспортной карты» (ул. Крупской, 1 и ул. Мориса Тореза, 67а). По вопросам организации пассажирских перевозок горожане могут звонить на «горячую линию» департамента транспорта администрации Самары по телефону 8 (846) 207-70-11.



С перечнем дачных маршрутов, предусмотренных в 2026 году, можно ознакомиться в приложении. Информация о времени отправления автобусов будет дополнительно размещена на начальных пунктах маршрутов и в социальных сетях компании «Самара Авто Газ».



Обращаем внимание пассажиров маршрутов № 165 и № 167, которые отправляются с ул. Бакинской и от автостанции «Аврора»: временно автобусные перевозки будут организованы без подъезда непосредственно к Стромиловским дачам. Напомним, в прошлом году «дачными» автобусами воспользовались более 692 тысяч человек.

