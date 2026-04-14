Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самарской области начала работу Лаборатория сценических искусств

С 6 по 12 апреля на базе загородного комплекса «Циолковский» состоялась творческая смена, которая стала первым этапом работы Лаборатории сценических искусств.

С 6 по 12 апреля на базе загородного комплекса «Циолковский» состоялась творческая смена, которая стала первым этапом работы Лаборатории сценических искусств. Ребята вместе с наставниками работали над созданием художественных номеров, которые войдут в многожанровый спектакль "Самара купеческая".
Новый формат объединил более 50 молодых творцов - учащихся профессиональных образовательных учреждений в области искусств нашего региона: Самарское хореографическое училище, Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище, Сызранский колледж искусств и культуры, Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина. 
«Безумное счастье, что лаборатория начала работу в нашей области. Я считаю, что для участников важным было общение внутри лаборатории, где соединились направления: народный-сценический танец, народный хор, музыкальное исполнительство, дизайн. Мы все разные, но в тоже время нас многое связывает - связывает история, традиции, смыслы, которые мы соединим в спектакле «Самара купеческая», - поделилась наставник Ольга Александровская.
В программе лаборатории занятия по четырем творческим направлениям: сольное и хоровое пение, музыкальное исполнительство (народные инструменты), дизайн костюма и народно- сценический танец.
«На творческой смене мы занимались созданием эскизов костюмов для спектакля, работали под руководством прекрасного наставника Марии Казак. Мы начинали с того, что делали наброски людей – участников лаборатории, посещали репетиции, слушали музыку, узнавали интересные факты о Самаре и на основе всего этого придумывали эскизы костюмов. В своих эскизах я отразила силу народа, его труд, традиции», - рассказала Лилит Шельян, студентка Самарского художественного училища. 
Наставники лаборатории – состоявшиеся деятели культуры:
Мария Казак, дизайнер-модельер, театральный художник, член Союза дизайнеров России; 
Елена Гусева, заведующая специальностью «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, член экспертного совета при Министерстве культуры Самарской области;
Дмитрий Буцыков, художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Волга-фолк Бэнд», лауреат Губернской премии в области культуры и искусств;
Андрей Кульманов, заслуженный работник культуры Красноярского края,  экс-солист балета Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко, хореограф;
Ольга Александровская, артистка Государственного академического Волжского русского народного хора им.П.Милославова, преподаватель Самарского хореографического училища;
Юрий Паршин, доцент, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Такую замечательную команду профессионалов удалось собрать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области.
«Мы с наставниками поставили себе несколько важных задач, одна из них — это объединить сегодняшнюю молодежь в профессиональной сфере совместной работой над спектаклем. Цель проекта вовлечь молодых людей – студентов сферы культуры и искусств – в развитие региона, через сохранение истории и создание на ее основе художественных продуктов.
Команда наставников, это настоящие профессионалы, они с большой отдачей и вовлеченностью включились в работу и уже за неделю дали участникам очень много новых знаний и впечатлений от профессионального сотрудничества», - поделилась автор и руководитель проекта Вероника Малаховская. 
Спектакль "Самара Купеческая" будет посвящен выдающимся людям Самары. Он позволит глубже познакомиться с историей города, её купцами и выдающимися личностями, которые сыграли важную роль в экономическом развитии региона. 
В рамках творческой смены участники узнавали историю Самары, знакомились с наследием купечества. Лекторами выступили Екатерина Гурова - кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова (Самара) по научной работе и заведующая Музеем-галереей «Заварка» и Михаил Перепелкин - директор Самарского литературно - мемориального музея им Горького (Самара), профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского Университета.
Совместная работа в команде с известными в Самарской области режиссёрами, художниками и музыкантами обеспечит доступ к уникальным знаниям и опыту, будет способствовать формированию крепких социальных и творческих связей, что важно для дальнейшего профессионального развития и самореализации молодого поколения лидеров творческой индустрии области.
Премьера спектакля состоится в 13 июня 2026 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича.

 

Фото: Минкультуры Самарской области 

Теги: Самара

Новости по теме
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
14 апреля 2026, 17:11
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С. Экология
16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья».
14 апреля 2026, 16:52
В СОУНБ обсудят сохранение и популяризацию культуры народов Поволжья
16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья». Общество
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
