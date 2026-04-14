В Самарской области начала работу Лаборатория сценических искусств

С 6 по 12 апреля на базе загородного комплекса «Циолковский» состоялась творческая смена, которая стала первым этапом работы Лаборатории сценических искусств. Ребята вместе с наставниками работали над созданием художественных номеров, которые войдут в многожанровый спектакль "Самара купеческая".

Новый формат объединил более 50 молодых творцов - учащихся профессиональных образовательных учреждений в области искусств нашего региона: Самарское хореографическое училище, Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, Самарское областное училище культуры и искусств, Самарское художественное училище, Сызранский колледж искусств и культуры, Тольяттинский колледж искусств им. Р.К.Щедрина.

«Безумное счастье, что лаборатория начала работу в нашей области. Я считаю, что для участников важным было общение внутри лаборатории, где соединились направления: народный-сценический танец, народный хор, музыкальное исполнительство, дизайн. Мы все разные, но в тоже время нас многое связывает - связывает история, традиции, смыслы, которые мы соединим в спектакле «Самара купеческая», - поделилась наставник Ольга Александровская.

В программе лаборатории занятия по четырем творческим направлениям: сольное и хоровое пение, музыкальное исполнительство (народные инструменты), дизайн костюма и народно- сценический танец.

«На творческой смене мы занимались созданием эскизов костюмов для спектакля, работали под руководством прекрасного наставника Марии Казак. Мы начинали с того, что делали наброски людей – участников лаборатории, посещали репетиции, слушали музыку, узнавали интересные факты о Самаре и на основе всего этого придумывали эскизы костюмов. В своих эскизах я отразила силу народа, его труд, традиции», - рассказала Лилит Шельян, студентка Самарского художественного училища.

Наставники лаборатории – состоявшиеся деятели культуры:

Мария Казак, дизайнер-модельер, театральный художник, член Союза дизайнеров России;

Елена Гусева, заведующая специальностью «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, член экспертного совета при Министерстве культуры Самарской области;

Дмитрий Буцыков, художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Волга-фолк Бэнд», лауреат Губернской премии в области культуры и искусств;

Андрей Кульманов, заслуженный работник культуры Красноярского края, экс-солист балета Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко, хореограф;

Ольга Александровская, артистка Государственного академического Волжского русского народного хора им.П.Милославова, преподаватель Самарского хореографического училища;

Юрий Паршин, доцент, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Такую замечательную команду профессионалов удалось собрать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области.

«Мы с наставниками поставили себе несколько важных задач, одна из них — это объединить сегодняшнюю молодежь в профессиональной сфере совместной работой над спектаклем. Цель проекта вовлечь молодых людей – студентов сферы культуры и искусств – в развитие региона, через сохранение истории и создание на ее основе художественных продуктов.

Команда наставников, это настоящие профессионалы, они с большой отдачей и вовлеченностью включились в работу и уже за неделю дали участникам очень много новых знаний и впечатлений от профессионального сотрудничества», - поделилась автор и руководитель проекта Вероника Малаховская.

Спектакль "Самара Купеческая" будет посвящен выдающимся людям Самары. Он позволит глубже познакомиться с историей города, её купцами и выдающимися личностями, которые сыграли важную роль в экономическом развитии региона.

В рамках творческой смены участники узнавали историю Самары, знакомились с наследием купечества. Лекторами выступили Екатерина Гурова - кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова (Самара) по научной работе и заведующая Музеем-галереей «Заварка» и Михаил Перепелкин - директор Самарского литературно - мемориального музея им Горького (Самара), профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского Университета.

Совместная работа в команде с известными в Самарской области режиссёрами, художниками и музыкантами обеспечит доступ к уникальным знаниям и опыту, будет способствовать формированию крепких социальных и творческих связей, что важно для дальнейшего профессионального развития и самореализации молодого поколения лидеров творческой индустрии области.

Премьера спектакля состоится в 13 июня 2026 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича.

Фото: Минкультуры Самарской области -