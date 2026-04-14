Я нашел ошибку
Главные новости:
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»

Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.

Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.
Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми. 
Мероприятие прошло на площадке Центра профессионального образования при поддержке Министерства образования Самарской области. На встрече собралось более 1300 участников в том числе в онлайн-формате. 
В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева. В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся рисков и возможностей социальных сетей, а также способов распознавания мошеннических схем.
«Какую бы тему, связанную с безопасностью детей, мы не рассматривали, основные проблемы возникают из-за нарушенной коммуникации у подростков и отсутствия доверительных отношений с близкими и родителями. Чтобы справиться с ними, нужно уделять время детям, тренировать навыки безопасного поведения, разговаривать доверительно, позитивно оценивать заслуги ребенка, организовывать интересный и полезный досуг, чтобы жизнь ребенка была интересней интернет-контента или игр, помогать разобраться ребенку в понятиях «дружба», «доверие». Очень важно воспитывать у ребенка критическое мышление, умение сказать «нет», формировать морально-этические ценности, стать для ребенка значимым взрослым», – подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.
В работе «Родительской гостиной» также приняли участие лектор Российского общества «Знание», кандидат педагогических наук, доцент, региональный эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде Елена Бобкова, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча, руководитель Самарского отделения Национального центра помощи, член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андриянов, а также представители общественных организаций в сфере образования.
Лекция была посвящена двум ключевым угрозам, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях: кибербуллингу и кибермошенничеству. В такой травле всегда есть три стороны: жертва, агрессор и наблюдатели, которые своей пассивной поддержкой усугубляют ситуацию. 
Эксперты из различных сфер государственных и общественных представили актуальную практическую информацию по тематике отметили, что родителям важно научиться распознавать признаки того, что ребенок оказался в роли жертвы или сам стал агрессором: резкие перепады настроения после использования телефона, скрытность, изменение отношения к гаджетам, нарушения сна и аппетита. Главный индикатор проблемы — резкая перемена в поведении, которую нельзя игнорировать.
Второй важный блок лекции был посвящен кибермошенничеству и информационным манипуляциям, включая дипфейки. Подростки особенно уязвимы перед ними из-за высокого доверия к визуальному контенту и недостаточно развитого критического мышления. Мошенники используют фейковые новости и поддельные видео для шантажа, вымогательства денег и манипуляции. Лекторы рекомендовали родителям внедрить простой алгоритм проверки информации под названием «СТОП»: спросить себя, какую реакцию ожидают от вас; отследить источник; оценить детали и приостановить распространение до проверки. Также важно объяснить ребенку правовые последствия распространения фейков — от гражданско-правовой до уголовной ответственности.
Лекторы Общества «Знание» подчеркнули, что основной инструмент защиты — не тотальный контроль, а доверительный диалог и формирование у подростка цифровой грамотности. Родителям советуют регулярно интересоваться онлайн-жизнью ребенка, показывать личный пример соблюдения цифровой гигиены, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, настраивать приватность профилей и не передавать личные данные незнакомцам. Эффективным методом может стать заключение семейного договора о цифровой гигиене и использование кодового слова для экстренных ситуаций. Государство со своей стороны развивает законодательство и поддерживает образовательные проекты, но главный фильтр безопасности формируется в семье через доверие, открытость и совместное освоение правил безопасного поведения в интернете.
Всего в 2026 году пройдут четыре Всероссийские родительские гостиные, в рамках которых ежеквартально в регионах страны состоятся встречи родителей с региональными уполномоченными по правам ребенка и лекторами Российского общества «Знание». Среди них — подростковые и семейные психологи, эксперты из фондов поддержки семьи, центров помощи родителям, представители родительских комитетов и объединений, врачи, специалисты по профориентации и другие. Мероприятия пройдут на площадках образовательных учреждений, подростковых центров и других организаций.
***
«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров. 

 

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
685
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
663
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
653
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1076
Весь список