Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
ГД приняла в I чтении проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров

К коллективу Отраднеской городской больницы присоединился участник программы «Земский доктор/Земский фельдшер» молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров. Специалист окончил медицинский колледж им. Н. Ляпиной и медицинский университет "Реавиз". Сейчас Абдул Хайдаров ординатор второго года по специальности анестезиолог-реаниматолог.

«Родители всегда хотели, чтобы я стал медицинским работником. Они повлияли на мое решение поступить в медицинский. Во время учебы в колледже, вникая в специальность, понял, что это мое. Поэтому решил продолжить учебу в вузе, совмещая с работой в отделении анестезиологии и реанимации в ообластной больнице имени Середавина», - рассказал специалист.

Время работы начинающего специалиста в областной клинике пришлось на период пандемии. Старшие коллеги стали наставниками для него.

«Во многом благодаря опытным врачам отделения появился интерес к профилю анестезиологии-реаниматологии. Они многому научили на практике, - отметил Абдул Хайдаров. - Палаты интенсивной терапии были заполнены, иногда дежурили сутками. Наблюдал за пациентами, выполнял назначения врачей, проводил лабораторную или инструментальную диагностику, ассистировал при постановке центрального венозного доступа. Конечно, в реанимации работа непростая, случаи бывают разные. Там зачастую идет борьба за жизнь. Врачу анестезиологу-реаниматологу важно победить в этой схватке. Действовать быстро и правильно. Решения принимаются за доли секунд. Полученный опыт в этом отделении бесценен».

С конца 2025 года врач-терапевт ведет прием взрослых жителей города Отрадного. Заведующая лечебно-профилактическим отделением Наталья Косолапова и опытная участковая медицинская сестра Антонина Леонтьева являются наставниками молодого терапевта.
По словам врача, материальная поддержка по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" - стимул для молодых специалистов работать в небольших городах или селах.

«В терапии все планово и поток пациентов большой. Каждого нужно выслушать, дать рекомендации по лечению. После аккредитации планирую перейти работать в реанимационное отделение больницы. Думаю, мои знания и опыт будут полезны и там», – отметил Абдул Рашидович.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

