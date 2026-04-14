Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
В СОУНБ обсудят сохранение и популяризацию культуры народов Поволжья

16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья».

16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья». Приглашённые эксперты представят свои исследования, посвящённые духовному и нравственному наследию многонациональной России.
В конференции примут участие библиотечные и музейные специалисты, учёные, педагогические работники. География лекторов не ограничивается Самарой и Тольятти: эксперты из Саратовской области, республик Чувашия и Мордовия также расскажут в режиме телемоста о культуре и народных достижениях своих регионов.
«Одной из примечательных особенностей истории Самарского края является отсутствие межнациональных конфликтов и столкновений. Мирное сожительство, использование всего ценного в быте и хозяйстве соседей оказывало благотворное влияние на создание прочных культурных и экономических связей между русским населением и другими народами Поволжья. Именно на этой основе возникала общность интересов и единение в годы тяжких испытаний, которыми так богата российская история», – говорит Пётр Серафимович Кабытов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Профессор также примет участие в работе конференции.
Событие приурочено к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации. В ходе конференции пройдёт пленарное заседание, а также будут работать две секции, посвящённые богатому фольклору и методам работы с детьми, которые помогают воспитать в подрастающем поколении нравственные ориентиры и семейные ценности, присущие России как многонациональной и многоконфессиональной стране.
По итогам конференции «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья» будет издан сборник материалов, который разместят в электронной библиотеке ГБУК «СОУНБ», Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU с включением в Российский индекс научного цитирования.
О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».
Регистрация участников стартует с 9:00. В 10:00 состоится открытие конференции.
16 апреля 2026 года с 10:00 до 16:00, отдел искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).
Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

