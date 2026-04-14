В СОУНБ обсудят сохранение и популяризацию культуры народов Поволжья

16 апреля в СОУНБ состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья». Приглашённые эксперты представят свои исследования, посвящённые духовному и нравственному наследию многонациональной России.

В конференции примут участие библиотечные и музейные специалисты, учёные, педагогические работники. География лекторов не ограничивается Самарой и Тольятти: эксперты из Саратовской области, республик Чувашия и Мордовия также расскажут в режиме телемоста о культуре и народных достижениях своих регионов.

«Одной из примечательных особенностей истории Самарского края является отсутствие межнациональных конфликтов и столкновений. Мирное сожительство, использование всего ценного в быте и хозяйстве соседей оказывало благотворное влияние на создание прочных культурных и экономических связей между русским населением и другими народами Поволжья. Именно на этой основе возникала общность интересов и единение в годы тяжких испытаний, которыми так богата российская история», – говорит Пётр Серафимович Кабытов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва. Профессор также примет участие в работе конференции.

Событие приурочено к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации. В ходе конференции пройдёт пленарное заседание, а также будут работать две секции, посвящённые богатому фольклору и методам работы с детьми, которые помогают воспитать в подрастающем поколении нравственные ориентиры и семейные ценности, присущие России как многонациональной и многоконфессиональной стране.

По итогам конференции «Культура, обычаи, традиции и языки народов Поволжья» будет издан сборник материалов, который разместят в электронной библиотеке ГБУК «СОУНБ», Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU с включением в Российский индекс научного цитирования.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

Регистрация участников стартует с 9:00. В 10:00 состоится открытие конференции.

16 апреля 2026 года с 10:00 до 16:00, отдел искусств (2 этаж) Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

16+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ