Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Программа «Бренд работодателя» помогает привлечь кадры на предприятия региона

237
В Самарской области стартовала образовательная программа «Бренд работодателя» - практико-ориентированный проект для руководителей и HR-команд предприятий, нацеленный на системное развитие и укрепление их бренда.

Открытие программы объединяет представителей бизнеса, экспертов в области управления персоналом и развития команд, а также участников других значимых региональных инициатив. В числе слушателей - участники второго уровня программы «Наставничество» (трек «проектное наставничество») и программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), что создает уникальную среду для обмена опытом и формирования межпрограммного профессионального сообщества.
«Мы находимся в условиях ограниченности трудовых ресурсов, и привлечение квалифицированных кадров под потребности - это достаточно сложная задача сейчас у работодателей, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - В процессе обучения рассказываем о том, как создать сильный HR-бренд, который способствует решению нескольких задач: привлечение квалифицированных кадров, закрепление кадров, повышение лояльности как будущих, так и действующих сотрудников».
Программа «Бренд работодателя» выстроена как практическая лаборатория: участники не просто изучают подходы, а сразу переводят идеи в конкретные проекты. Уже в первый день работы они погружаются в проектный подход к развитию бренда работодателя: учатся отличать процессы от проектов, формулировать измеримые цели, определять ключевые метрики и собирать основу собственного проекта - от проблемы до первого шага реализации.
Особое внимание уделяется пониманию сути бренда работодателя. В фокусе - три уровня бренда: внутреннее содержание (миссия и ценности), текущее восприятие и стратегическое позиционирование.
«Мы будем заниматься тем, как превращать идею по улучшению бренда работодателя в конкретные проекты, как формулировать цели, превращать их в процессы, - прокомментировал Денис Каверин, руководитель проектов по обучению и развитию персонала мастерской управления СЕНЕЖ президентской платформы «Россия - страна возможностей». - Бренд работодателя - это не только то, как мы его эмоционально воспринимаем. Самое главное, это проекты и люди, которые делают бренд таким, каким его видят со стороны».
В рамках программы предприятия смогут:
 - сформировать или уточнить стратегию бренда работодателя,
 - перевести абстрактные задачи в конкретные управляемые проекты,
 - освоить инструменты постановки целей,
 - выявить риски и типовые ошибки, из-за которых инициативы не дают результата.
Владимир Харьков - участник второго потока региональной программы «Школа героев», он - советник руководителя одного из дилерских центров LADA. По его словам, в регионе работает немало автоцентров, и высококлассные специалисты в отрасли «наперечет».
«Бренд работодателя важен, чтобы профессионалы для работы выбирали наш центр, - объясняет свой интерес к теме Владимир Харьков. - Это подразумевает крепкую команду, стабильную зарплату, достойный соцпакет. Все это у нас есть, но я хочу узнать о новых тенденциях, и, если мы где-то недорабатываем, исправлять».
Выпускник «Школы героев» - Денис Радченко исполняет обязанности директора регионального Квалификационного центра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Здесь обучаются и проходят переподготовку специалисты отрасли.
«Мы обучаем в основном рабочим профессиям - лифтер, сантехник, сварщик, слесарь, - рассказывает Денис Радченко. - Сейчас эти профессии востребованы. И как раз развитие бренда помогает компаниям из нашей сферы кадры привлекать. Всем хочется работать в хорошем месте и стать частью успешной команды».
Проект реализуется АНОО ДПО «Таволга» как ответ на растущий запрос бизнеса на системную работу с персоналом и помогает компаниям, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, выстраивать конкурентоспособный образ работодателя без необходимости создания отдельных внутренних подразделений.

 

 

Фото – АНОО ДПО «Таволга»

Теги: Самара

