Программа «Бренд работодателя» помогает привлечь кадры на предприятия региона

В Самарской области стартовала образовательная программа «Бренд работодателя» - практико-ориентированный проект для руководителей и HR-команд предприятий, нацеленный на системное развитие и укрепление их бренда.

Открытие программы объединяет представителей бизнеса, экспертов в области управления персоналом и развития команд, а также участников других значимых региональных инициатив. В числе слушателей - участники второго уровня программы «Наставничество» (трек «проектное наставничество») и программы «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), что создает уникальную среду для обмена опытом и формирования межпрограммного профессионального сообщества.

«Мы находимся в условиях ограниченности трудовых ресурсов, и привлечение квалифицированных кадров под потребности - это достаточно сложная задача сейчас у работодателей, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - В процессе обучения рассказываем о том, как создать сильный HR-бренд, который способствует решению нескольких задач: привлечение квалифицированных кадров, закрепление кадров, повышение лояльности как будущих, так и действующих сотрудников».

Программа «Бренд работодателя» выстроена как практическая лаборатория: участники не просто изучают подходы, а сразу переводят идеи в конкретные проекты. Уже в первый день работы они погружаются в проектный подход к развитию бренда работодателя: учатся отличать процессы от проектов, формулировать измеримые цели, определять ключевые метрики и собирать основу собственного проекта - от проблемы до первого шага реализации.

Особое внимание уделяется пониманию сути бренда работодателя. В фокусе - три уровня бренда: внутреннее содержание (миссия и ценности), текущее восприятие и стратегическое позиционирование.

«Мы будем заниматься тем, как превращать идею по улучшению бренда работодателя в конкретные проекты, как формулировать цели, превращать их в процессы, - прокомментировал Денис Каверин, руководитель проектов по обучению и развитию персонала мастерской управления СЕНЕЖ президентской платформы «Россия - страна возможностей». - Бренд работодателя - это не только то, как мы его эмоционально воспринимаем. Самое главное, это проекты и люди, которые делают бренд таким, каким его видят со стороны».

В рамках программы предприятия смогут:

- сформировать или уточнить стратегию бренда работодателя,

- перевести абстрактные задачи в конкретные управляемые проекты,

- освоить инструменты постановки целей,

- выявить риски и типовые ошибки, из-за которых инициативы не дают результата.

Владимир Харьков - участник второго потока региональной программы «Школа героев», он - советник руководителя одного из дилерских центров LADA. По его словам, в регионе работает немало автоцентров, и высококлассные специалисты в отрасли «наперечет».

«Бренд работодателя важен, чтобы профессионалы для работы выбирали наш центр, - объясняет свой интерес к теме Владимир Харьков. - Это подразумевает крепкую команду, стабильную зарплату, достойный соцпакет. Все это у нас есть, но я хочу узнать о новых тенденциях, и, если мы где-то недорабатываем, исправлять».

Выпускник «Школы героев» - Денис Радченко исполняет обязанности директора регионального Квалификационного центра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Здесь обучаются и проходят переподготовку специалисты отрасли.

«Мы обучаем в основном рабочим профессиям - лифтер, сантехник, сварщик, слесарь, - рассказывает Денис Радченко. - Сейчас эти профессии востребованы. И как раз развитие бренда помогает компаниям из нашей сферы кадры привлекать. Всем хочется работать в хорошем месте и стать частью успешной команды».

Проект реализуется АНОО ДПО «Таволга» как ответ на растущий запрос бизнеса на системную работу с персоналом и помогает компаниям, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, выстраивать конкурентоспособный образ работодателя без необходимости создания отдельных внутренних подразделений.

Фото – АНОО ДПО «Таволга»